Duell der besten Offensiven der Liga: SK Amateure Steyr lesen Union Leonding die Leviten!

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Leonding beim SK Amateure Steyr. Beide Teams sind bekannt für geballte Offensivpower, so wurde auch ein torreicher Schlagabtausch erwartet. Dieser fand statt, fiel aber recht einseitig aus – mit 5:0 knallten die Steyrer die Fejes-Elf ab und beenden die Hinrunde so auf dem starken dritten Rang. Leonding muss trotz besagter Qualitäten bis zum Frühjahr vor allem das Defensivverhalten verbessern, wenn man nach mehr als Tabellenmittelfeld strebt.

Früher Schott-Treffer fungiert als Dosenöffner

Auch wenn eine ausgeglichene Partie erwartet wurde, kristallisierte sich früh mit den Steyrern eine tonangebende, viel gefährlichere Mannschaft heraus. Durch einen Distanzschuss von Yannick Schott ging jenes Team auch dementsprechend früh in Front (12.), ehe inmitten der ersten Hälfte gleich der zweite Treffer fiel. Mehmetemin Güngör, der Torjäger vom Dienst in den Reihen des Sportklubs, war nach einem Schnittstellenball nicht einzuholen und blieb vor dem Gehäuse eiskalt (29.). Von der bis zu diesem Zeitpunkt besten Offensive der Liga kam indes enttäuschend wenig, hatte man im vorderen Drittel einfach nicht die zündenden Ideen parat.

Güngör schnürt Dreierpack

Auch nach dem Seitenwechsel übernahm die Bytyci-Elf umgehend das Kommando, war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und münzte diese Überlegenheit auch in Tore um. Binnen zwei Minuten machte man aus einer komfortablen Führung eine deutliche – erst netzte Güngör zum zweiten Mal an diesem Tag ein (63.), ehe Jetmir Rama nach einer abgefälschten Flanke etwas glücklich an die Kugel kam und zum 4:0 einschoss (65.). In der Folgephase tat sich dann nicht mehr sonderlich viel, die Partie schien mit diesem Doppelschlag bereits einen Sieger gefunden zu haben. Der Schlusspunkt des Spiels war abermals Güngör vorbehalten, der schnürte in Minute 88 nach einem Stanglpass noch seinen Dreierpack und hält nach der Herbstrunde schon bei 17 (!) Treffern – mehr als doppelt so viele wie seine drei schärfsten Verfolger Stefan Thallinger, Bernhard Reichl und Edis Salkic.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfangen die Am. Steyr dann im nächsten Spiel den SC Hörsching, während die Union Carlovers Leonding am gleichen Tag bei der Union Mitterkirchen antritt.

Stimme zum Spiel

Paul Petermair (Kapitän & Sportlicher Leiter SK Amateure Steyr):

„Das war über 90 Minuten gesehen ein hochverdienter Sieg, auch in der Höhe. Letztes Spiel, 5:0-Sieg und punktgleich mit dem SV Garsten. Dadurch können wir zufrieden sein mit der Hinrunde. Wir haben aber in einigen Spielen Punkte liegengelassen – im Derby gegen Garsten, das Spiel gegen Enns. Da ist einiges mehr noch drin gewesen."

Die Besten: Mehmetemin Güngör (Amateure Steyr, ST), Jetmir Rama (Amateure Steyr, ST), Yannick Schott (Amateure Steyr, ZM)

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Carlovers Leonding, 5:0 (2:0)

88 Mehmetemin Güngör 5:0

65 Jetmir Rama 4:0

63 Mehmetemin Güngör 3:0

29 Mehmetemin Güngör 2:0

12 Yannick Schott 1:0

