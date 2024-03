13 Partien ohne Sieg: ASKÖ Doppl-Hart setzt Negativtrend in Kematen fort

Details Sonntag, 17. März 2024 12:36

Die ASKÖ Doppl-Hart konnte im Herbst nur einen Sieg einfahren – am ersten Spieltag gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr. Nun gab es im Rahmen des ersten Rückrundenspieltags die Revanche, in der sich die Kematner revanchieren und wichtige Punkte einfahren konnten. Nach einem frühen Führungstreffer ließ man nichts anbrennen, markierte zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 und startete ins neue Fußballjahr mit einem Dreier.

Gruber markiert wichtiges 1:0

Die Hausherren starteten gut in die Partie und waren von Beginn an die etwas bessere Mannschaft. Relativ früh ging die Hintersteiner-Elf auch in Führung: Patrick Gruber hielt von der Strafraumgrenze drauf und vollstreckte mit einem satten Gewaltschuss zum 1:0 (18.). Nach dem Rückschlag wachten die Gäste zunehmend auf und kamen immer besser in die Partie, fanden auch einige gute Kreativmomente und Abschlüsse vor, scheiterten aber immer wieder an einer kompakt-auftretenden Kematner Hintermannschaft, oder an Keeper Stefan Herbst.

Doppl vermisst letzte Konsequenz

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Edin Vrtagic veränderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Zuseher sahen eine recht offene Partie, wobei beide Teams die eine oder andere Halbchance vorfanden – wobei vor allem auf Seiten der Gäste ärgerlich war, dass man das Runde nicht ins Eckige brachte. Dafür wurde man letztlich auch bestraft: In Minute 68 traf Dominik Neudorfer nach einer schönen Einzelaktion zum 2:0. Auch wenn man versuchte die Bemühungen in der Schlussphase nochmal zu intensivieren, sprang seitens der in Rückstand liegenden Gäste nicht viel heraus – am Ende blieben die drei Punkte in Kematen.

Am nächsten Samstag reist Kematen/Rohr zum SC St. Valentin, zeitgleich empfängt Doppl-Hart den SV Garsten.

Stimme zum Spiel

Werner Steindl (Sportlicher Leiter SPV Kematen-Piberbach/Rohr):

„Die Mannschaft hat das umgesetzt, woran wir im Winter gearbeitet haben. Die Vorbereitung war sehr gut, man hat gemerkt, dass wir wieder alle an einem Strang ziehen. Durch die drei Punkte können wir den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter groß halten, jetzt wollen wir kontinuierlich punkten und die Saison versöhnlich beenden."

Der Beste: Dominik Neudorfer (ZM)

Bezirksliga Ost: SPV Kematen-Piberbach/Rohr – ASKÖ Doppl-Hart 74, 2:0 (1:0)

68 Dominik Neudorfer 2:0

18 Patrick Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.