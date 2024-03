SV Garsten schnuppert nach Auswärtssieg bei Schlusslicht Doppl-Hart an Tabellenspitze

Details Montag, 25. März 2024 19:46

Am Samstagnachmittag verstand sich der SV Garsten im Rahmen der 15. Runde in der Bezirksliga Ost mit 2:1 beim Schlusslicht ASKÖ Doppl-Hart zu behaupten und konnte dadurch den Rückstand auf Leader SC Hörsching, der zugleich eine Heimniederlage gegen Union Mitterkirchen kassierte, auf zwei Zähler zu verkürzen. Das Hinspiel war ebenfalls eine knappe Angelegenheit gewesen: Die Gäste hatten mit 1:0 die Oberhand behalten.

SV Garsten beweist beim Nachzügler den nötig längeren Atem

Julian Tischler brachte den SV Garsten in der 22. Minute in Front, als dieser nach einem an die Stange segelnden Freistoß gedankenschnell reagierte und zum 0:1 einschob. Bis zur Pause fiel trotz optischer Überlegenheit und Chancen-Plus für den Gast kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Für das 1:1 von Doppl-Hart zeichnete David Jocsak verantwortlich (52.), der eine Unachtsamkeit in der Gäste-Defensive bestrafte und einen Stanglpass zum 1:1 verwertete. Die Antwort des Favoriten ließ nicht lange auf sich warten: In der 62. Minute erzielte Stefan Thallinger per herrlichem Freistoß das 2:1 für den SV Garsten.

Eine kuriose Szene ereignete sich in Minute 77, als dem SV Garsten zunächst ein Elfmeter zugesprochen wurde, doch der Schiedsrichter nach Beratung mit dem Assistenten dann doch auf Schiedsrichterball entschied. Am Ausgang des Spiels änderte dies nichts mehr. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SV Garsten.

Statistisches & Ausblick

In der Tabelle liegt die ASKÖ Doppl-Hart 74 nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Bezirksliga Ost markierte weniger Treffer als die ASKÖ Doppl-Hart. Doppl-Hart musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die ASKÖ Doppl-Hart 74 insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Im Klassement machte der SV Garsten einen Satz und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Der SV Garsten verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste die ASKÖ Doppl-Hart im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der SV Garsten kassierte insgesamt gerade einmal 1,33 Gegentreffer pro Begegnung. Mit 26 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SV Garsten eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Doppl-Hart nach 14 Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft die ASKÖ Doppl-Hart 74 auf die FC Blau-Weiß Linz Amateure, der SV Garsten spielt tags zuvor gegen den SC St. Valentin.

Bezirksliga Ost: ASKÖ Doppl-Hart 74 – SV Garsten, 1:2 (0:1)

62 Stefan Thallinger 1:2

52 David Jocsak 1:1

22 Julian Tischler 0:1

