3:0-Heimsieg: Ennser Sportklub verhindert Tabellenführung von SK Amateure Steyr

Details Montag, 25. März 2024 20:01

Der Ennser Sportklub hat mit einem klaren 3:0-Heimsieg über SK Amateure Steyr den Sprung des Gast-Teams an die Tabellenspitze verhindert. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten der SK Amateure Steyr gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Am. Steyr der Favoritenrolle nicht gerecht wurden. Das Hinspiel bei den Gästen hatte der Ennser Sportklub schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Souveräner Heimsieg trotz numerischer Unterzahl

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Josip Katusic war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (53.). Schiedsrichter Raphael Wagner zeigte Ivan Grgic in der 63. Minute die Ampelkarte, sodass Enns in der Folge in Unterzahl agierte. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Luka Curic verantwortlich (80.), damit war die Partie vorentschieden. Für ruhige Verhältnisse sorgte Pero Rakusic, als er das 3:0 für den Ennser Sportklub besorgte (89.). Am Ende verbuchte Enns gegen die SK Amateure Steyr einen Sieg.

Statistisches & Ausblick

Der Ennser Sportklub bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem achten Platz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Enns derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den Ennser Sportklub, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 26 Punkte auf das Konto der Am. Steyr und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Mit beeindruckenden 33 Treffern stellen die SK Amateure Steyr den besten Angriff der Bezirksliga Ost, jedoch kam dieser gegen Enns nicht voll zum Zug. Sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen haben die Am. Steyr momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt der Ennser Sportklub bei der Union Mitterkirchen an, während die Am. Steyr einen Tag später die Union Zorn Gestra Bad Hall empfangen.

Bezirksliga Ost: Ennser Sportklub – SK Amateure Steyr, 3:0 (0:0)

89 Pero Rakusic 3:0

80 Luka Curic 2:0

53 Josip Katusic 1:0

