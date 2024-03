Union Neuhofen kassiert Heimniederlage gegen Union Bad Hall

Details Montag, 25. März 2024 20:06

Durch ein 3:1 holte sich die Union Bad Hall am Samstag im Zuge der 15. Runde drei Punkte bei der Union Neuhofen. Der auf Rang sechs im Tableau liegende Gast ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte beim Vorletzten diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Favorit setzt sich mit Zwei-Tore-Vorsprung durch

Patrick Grillitsch brachte Neuhofen in der 14. Minute ins Hintertreffen, als er nach einer raschen Umschaltaktion zum 0:1 einschob. Dejan Bobar versenkte die Kugel per Elfmeter zum 2:0 für die Union Zorn Gestra Bad Hall (25.). Die Hintermannschaft der Union Neuhofen an der Krems ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Stephan Moser schoss für das Heim-Team in der 75. Minute den Anschlusstreffer, indem er einen Freistoß-Flugball leicht touchierte und die Kugel im langen Eck einschlug. Christoph Setzer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für die Union Bad Hall her (87.). Am Schluss siegte Bad Hall gegen die Union Neuhofen.

Statistisches & Ausblick

40 Gegentreffer hat Neuhofen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bezirksliga Ost. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Union Neuhofen verbesserungswürdig, was man an den erst 23 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Das Heimteam musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neuhofen insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gegen die Union Bad Hall verlor die Union Neuhofen bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Bad Hall klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz. Die Union Zorn Gestra Bad Hall verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Union Bad Hall ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am Samstag muss Neuhofen bei der Union HAKAKÜCHE Ansfelden ran, zeitgleich wird Bad Hall von den SK Amateure Steyr in Empfang genommen.

Bezirksliga Ost: Union Neuhofen an der Krems – Union Zorn Gestra Bad Hall, 1:3 (0:2)

87 Christoph Setzer 1:3

75 Stephan Moser 1:2

25 Dejan Bobar 0:2

14 Patrick Grillitsch 0:1

