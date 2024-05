Big-Points im Abstiegskampf! Union Neuhofen siegt klar gegen Kronstorf

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:22

Im spannungsgeladenen Abstiegskampf trafen Union Neuhofen an der Krems und SC Kronstorf aufeinander, wobei die Heimmannschaft einen klaren und verdienten 3:0-Sieg einfahren konnte. Von Beginn an zeigte die Truppe von Philipp Eder was sie drauf hat und stellte unter Beweis, dass man den Klassenerhalt unbedingt noch schaffen möchte. Die Kronstorfer, die ebenso dringend Punkte benötigten, fanden keine Antwort auf die Spielfreude der Neuhofner, die mit einer überzeugenden Leistung die drei Punkte zu Hause behielten.

Frühe Führung setzt den Ton

Die Partie begann mit hohem Einsatz beider Mannschaften, wobei Union Neuhofen schnell die Kontrolle über das Spiel gewann. Bereits in der 26. Minute gingen die Neuhofner durch ein Tor von Jakob Packy in Führung, der nach einer Ecke am zweiten Pfosten vollkommen frei stand und den Ball mühelos im Netz unterbrachte. Dieses frühe Tor gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, während SC Kronstorf bemüht war, ins Spiel zu finden. Doch bevor die Gäste sich von diesem Schock erholen konnten, verdoppelte Kevin Lepschy in der 36. Minute die Führung für Union Neuhofen. Mit einer bemerkenswerten Kopfballtreffer nach einer präzisen Flanke ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und setzte damit ein klares Zeichen.

Neuhofen verwaltet das Spiel geschickt bis zum Schlusspfiff

Im zweiten Durchgang versuchte SC Kronstorf, das Ruder herumzureißen und präsentierte sich deutlich offensiver. Die Gäste hatten einige Vorstöße ins Neuhofner Hinterland, konnten jedoch ihre Chancen nicht in Zählbares ummünzen. Union Neuhofen hingegen spielte souverän weiter und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In der 88. Minute fiel dann die endgültige Entscheidung: Markus Pruckner profitierte von einem Fehler des Kronstorfer Torhüters, der den Ball unglücklich gegen Pruckner schoss, von wo aus er ins Tor flog. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Trotz einiger Versuche der Gäste, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, blieb es beim 3:0 für Union Neuhofen. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. SC Kronstorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder sammeln, um nicht tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Für Union Neuhofen war es ein gelungener Abend, an dem sie nicht nur drei Punkte, sondern auch ein Stück Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt gewannen.

Bezirksliga Ost: Neuhofen : Kronstorf - 3:0 (2:0)

88 Markus Pruckner 3:0

36 Kevin Lepschy 2:0

26 Jakob Packy 1:0

