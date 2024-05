Spannendes Remis zwischen Union Leonding und SC St. Valentin

Details Sonntag, 05. Mai 2024 18:06

Am Samstagnachmittag gastierte der SC St. Valentin bei der Union Leonding. Die Leondinger konnten in der Vorwoche in Form eines 5:1-Derbysieges gegen Doppl-Hart ordentlich Selbstbewusstsein tanken, hatten nun aber mit den Niederösterreichern ein ganz anderes Kaliber zu Gast. Die Aufgabe wusste man aber ganz gut zu meistern, knöpfte man dem SC in Form eines 1:1-Unentschieden einen Punkt ab.

Fischelmayr köpft Gäste in Führung

Es war von Beginn an eine recht ausgeglichene Partie, die knapp 100 Zuseher auf der Union Sportanlage in Leonding sahen. Die Gäste hatten in Durchgang eins etwas mehr Spielanteile, sonderlich konkret wusste man über weite Strecken aber nicht zu werden. Bis zur 35. Minute: Nach einem gut getretenen Eckball konnte die Kugel an den zweiten Pfosten zu Kapitän Raphael Fischelmayr weitergeleitet werden, der stellte völlig freistehend aus kurzer Distanz auf 1:0. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Die Gäste zeigten sich etwas unachtsam bei einem ruhenden Ball, nach einem schnell abgespielten Freistoß "stangelte" ein Leondinger die Kugel in Richtung Ademir Serdarevic, der kurzerhand zum Ausgleich vollstreckte (41.). Kurz zuvor herrschte große Aufregung seitens des SC, man wollte nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum einen Elfmeter – Schiedsrichter Robert Daniel ließ aber weiterlaufen.

Zweite Hälfte ohne Sieger

Nach der Pause witterten die Hausherren nach einer recht guten ersten Hälfte ihre Chance und trauten sich dann etwas mehr zu, man lief den Gegner höher und erkämpfte sich die Kugel so das eine oder andere Mal in der gegnerischen Hälfte. Einer dieser Ballgewinne resultierte auch in einer Großchance für die Leondinger, der Abschluss von Edis Salkic konnte aber in höchster Not von der Linie gekratzt werden. Es entwickelte sich ein recht munteres Hin und Her, gleich zwei Mal gab es nach dem nicht-gegebenen Elfmeter in Durchgang eins auch strittige Situationen auf Seiten der Gastgeber, zwei vermeintliche Handspiele seitens des SC blieben aber unbestraft. Die Renner-Elf selbst hatte ebenso den Siegtreffer auf dem Fuß, ließ ihre Chancen aber ebenso ungenützt.

Stimmen zum Spiel

Dieter Kiesenebner (Trainer Union Leonding):

„Ein ganz großes Lob an meine Mannschaft. Wir hatten einige Ausfälle zu kompensieren, nichtsdestotrotz hat man keinen Unterschied gesehen, obwohl der eine oder andere Stammspieler gefehlt hat. Das war eine brutal gute Mannschaftsleistung."

Jörg Renner (Trainer SC St. Valentin):

„Wir waren in der ersten Halbzeit besser und haben mehr fürs Spiel gemacht. Durch die Unachtsamkeit beim Standard und den daraus resultierenden Ausgleich haben wir ein wenig den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit hätten sie gewinnen können, aber wir auch. In Summe war das ein gerechtes Unentschieden. Um in der Tabelle nach vorne zu schauen fehlt uns ein wenig, daher habe ich auch junge Spieler spielen lassen – wir sind jetzt fünf Wochen ungeschlagen, das passt."

Die Besten:

Union Leonding: Pauschallob

SC St. Valentin: Christoph Wagner-Binder (TW), Lukas Netter (IV)

Bezirksliga Ost: U. Leonding : St. Valentin - 1:1 (1:1)

41 Ademir Serdarevic 1:1

35 Raphael Fischelmayr 0:1

Details

