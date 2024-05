Kurzer Ausflug auf Platz zwei beendet: Stefan Thallinger macht SV Garsten wieder zum Spitzenreiter!

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 18:53

Der Endspurt in der Bezirksliga Ost ist in diesem Jahr unvergleichbar und hat aktuell jede Woche wieder eine neue Wende parat: Erst in der Vorwoche gab der SV Garsten im Derby gegen den SK Amateure Steyr die Tabellenführung nach nur einer Woche an der Spitze wieder aus der Hand, ehe man Nutznießer Union Mitterkirchen selbst im Gipfeltreffen am gestrigen Mittwochabend zu Gast hatte. Ein seinem Status definitiv würdiges Fußballspiel endete letztlich zu Gunsten der Hausherren, gewannen die Mannen von Alexander Ibser mit 2:1 und halten nun erneut alle Fäden in der eigenen Hand.

Mitterkirchen patzt und Thallinger sagt Danke

Knapp 350 Zuschauer hatten sich am gestrigen Abend am Sportplatz des SV Garsten eingefunden und wurden Zeugen eines tollen Fußballspiels. Die beiden Kontrahenten schenkten sich in Anbetracht der prekären Tabellensituation logischerweise von Minute eins an nichts, entwickelte sich folglich ein recht munteres Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten, richtige Hochkaräter sollte es in der Anfangsphase aber nicht geben. Die nötige Konzentration und die Null über die gesamte Dauer der ersten Hälfte zu halten sollte aber nur einem Team gelingen. Kurz vor der Pause erwischten die Gastgeber in Form eines Doppelschlags die Machländer eiskalt. Erst spritzte Patrick Aselwimmer in einen misslungenen Rückpass und legte die Kugel in die Mitte zu Vollstrecker Stefan Thallinger (41.), ehe der wiederum eine Minute später erneut die Kugel serviert bekam und binnen 120 Sekunden seinen Doppelpack schnürte – dies ausgerechnet in einer Phase, in der die Mitterkirchner etwas mehr Kontrolle über das Spielgeschehen zu haben schienen.

Graf-Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gäste trotz des bitteren Doppelschlags des Gegners unbeeindruckt, wirkte die Aichinger-Elf gar angestachelt und war die etwas präsentere Mannschaft in der gegnerischen Hälfte. Etwas fehlte den Mitterkirchnern aber immer – einmal bei einem Stangenschuss das nötige Quäntchen Glück, dann etwas Präzision beim letzten Pass und wenn beides doch klappte war es die an den Tag zu legende Kaltschnäutzigkeit, um sich in so einem Topspiel zurück zu melden. Es bahnte sich dennoch eine intensive Schlussphase an, in der es spät aber doch mit dem Anschlusstreffer klappen sollte: Nach einer Ecke köpfte Stefan Graf zum 1:2 ein (90.) und sorgte für Hektik in der Nachspielzeit. Diese kam auch auf, Mitterkirchen meldete sich aber lediglich in Form zweier Ausschlüsse noch einmal am Spielbericht. David Friedl zog im Duell mit Lukas Brunner die Notbremse (94.), worauf Sektionsleiter Florian Reitinger sich zu einer Beleidigung hinreißen ließ und ebenso von Schiedsrichter Marco Wolfsberger Richtung Kabine geschickt wurde.

Stimme zum Spiel

Erich Schmidthaler (Sportlicher Leiter SV Garsten):

„Von unserer Seite war das ein richtig hart erkämpfter Sieg. Wir sind Gott sei Dank am Ende als glücklicher Sieger vom Platz gegangen, dadurch ist die Tabellensituation wieder ein bisschen besser für uns."

Die Besten: Julian Tischler, Hannes Greinöcker (beide IV, SV Garsten)

Bezirksliga Ost: SV Garsten : Mitterkirchen - 2:1 (2:0)

91 Stefan Graf 2:1

42 Stefan Thallinger 2:0

41 Stefan Thallinger 1:0

Details

