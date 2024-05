Knappes Unterfangen: Ennser Sportklub setzt Siegesserie in Leonding fort

Details Sonntag, 26. Mai 2024 13:19

Der Ennser Sportklub spielt ein richtig starkes Frühjahr und hat im letzten Saisondrittel einen starken Lauf erwischt: Die Truppe von Johann Trauner prolongierte ihre Siegesserie am gestrigen Samstagnachmittag im Duell gegen die Union Leonding und hält nun bei bereits fünf Spielen ohne Punktverlust.

Früher Vorsprung für die Ennser

Die Gäste aus Enns erwischten einen richtig guten Start und glänzten bereits in der Anfangsviertelstunde mit einer brutalen Effizienz. In Minute elf zeichnete so Pero Rakusic mit einem platzierten Kopfball für die Führung verantwortlich, ehe drei Minuten später bereits Stefan Taferner nach Eckball-Getümmel auf 2:0 stellte. In dieser Anfangsphase hatte man die Hausherren auch gut im Griff, mit fortschreitender Spieldauer schaltete man aber ein wenig zurück und schien sich auf dem früh errungenen Vorsprung auszuruhen. Der Leichtsinn wurde den Ennsern aber vorerst nicht zum Verhängnis, zur Pause hatte man jene komfortable Führung dennoch inne.

Leonding kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Kiesenebner-Truppe fand immer besser in die Partie, Enns konnte an den starken Start nach wie vor nicht richtig anknüpfen. In Minute 65 bekam man dafür auch die Quittung: Nachdem man daran scheiterte das Spielgerät richtig aus der Gefahrenzone zu katapultieren, verwertete Leondings Julian Öllinger zum zwischenzeitlichen 1:2. Zwei Minuten folgte aber ein absoluter Geniestreich, der den Ennser Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen sollte – Marin Pervan zirkelte einen Freistoß in die Maschen. Leonding war nun wieder unter Zugzwang und meldete sich in einer munteren Schlussphase auch auf eindrucksvolle Art und Weise zurück. Adis Hrbatovic verkürzte in Minute 79 mit einem absoluten Traumtor auf 2:3. In den Schlussminuten versuchte man dann noch den Ausgleich zu erzielen, sollte dies gegen kompakte Gäste aber nicht mehr hinbekommen.

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Sportlicher Leiter Ennser Sportklub):

„Wir haben aktuell einen Lauf, man gewinnt dann auch solche Spiele. Wir haben eine gute Einstellung und haben auch diesmal gut gekämpft. Der Mannschaft kann man nicht viel vorwerfen. Man merkt aber, dass die Saison zu Ende geht, bei uns geht es nicht mehr um viel. Wir wollen aber in den letzten beiden Partien nochmal alles geben, weil wir eben gegen Mannschaften spielen, bei denen es noch um viel geht."

Die Besten Enns: Marin Pervan (IV), Pero Rakusic (MF/ST)

Bezirksliga Ost: U. Leonding : Enns - 2:3 (0:2)

79 Adis Hrbatovic 2:3

67 Marin Pervan 1:3

65 Julian Öllinger 1:2

14 Stefan Taferner 0:2

11 Pero Rakusic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.