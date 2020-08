SV Garsten gewinnt durch späten Treffer

Details Montag, 17. August 2020 09:43

In Rund eins der Bezirksliga Ost traf am Sonntag der SV Garsten auf die Union Ried/Riedmark. Beide Teams wurden nach dem letztjährigen Abbruch von einem möglichen Abstiegskampf bewahrt, kamen beide knapp über dem Strich an der ersten Etappe an. Folglich will man auch heuer nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Diese Aufgabe geht der SV Garsten mit einem neuen Trainerteam an, folgte Reinhard Mayr auf Trainer-Legende Rudi Jetzinger. Auf der Gegenseite blieb vieles beim Alten. Die Rieder konnten das Gerüst halten, verloren jedoch mit Manuel Prevedel den Kapitän. Nach einem harten Kampf sicherte sich am Ende der SV Garsten den ersten Saisonsieg.

Torlose erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Gabriel Wiesinger vor rund 200 Zusehern am Sportplatz des SV Garsten. Das Spiel war kaum drei Minuten alt, schon hatten die Gäste den Torschrei auf den Lippen. Philip Wögerer zirkelte einen Freistoß aus knapp 20 Metern über die Mauer, der Ball klatschte allerdings nur ans Aluminium. Nach engagiertem Beginn der Rieder kam mit Fortlauf jedoch der SV Garsten immer besser ins Spiel und konnte sich nach gut 20 Minuten erstmals durch Lukas Huber offensiv in Szene setzen. Der wenige Minuten später eingewechselte Krönigsberger brachte infolge nochmal mehr Tempo ins Spiel der Mayr-Elf, ein erster Torerfolg sollte in Halbzeit eins jedoch ausbleiben. Auch auf der Gegenseite hatte die Union kurz vor der Pause noch eine gute Möglichkeit, SV-Goalie Stern war jedoch auf dem Posten, warum es schlussendlich mit 0:0 in die Pause ging.

Garsten gewinnt spät

Auch nach Wiederbeginn waren beide Mannschaften bemüht. Garsten wurde nunmehr offensiver, Ried stand jedoch defensiv gut. Nachdem sich die Heimischen zunächst durch Schüsse aus der Distanz annähern wollten, war es nach etwas mehr als einer Stunde dann Alexander Straßer, der nach einem herrlichen Sololauf schon Union-Torhüter Höller überlupfte, kurz vor der Linie konnte jedoch Koppler den Ball noch klären. 20 Minuten vor Schluss schwächte sich Ried dann selbst, kam Kapitän Leibetseder zu spät und musste folglich mit Gelb-Rot vom Platz. Die anschließende Schlussphase hatte es dann in sich. Erst traf für Garsten der eingewechselte Götz aus Abseitsposition, auf der anderen Seite parierte Stern einen Kopfball von Traxler überragend. Zwei Minuten vor Schluss gelang den Heimischen dann aber doch die Führung. Huber spielte einen Freistoß gedankenschnell kurz ab, Kogler bediente anschließend Alexander Straßer, der am Tormann vorbei zum viel umjubelten 1:0 traf. Im Finish sah Julian Lumetzberger auf Seiten der Gäste noch seine zweite Gelbe Karte, ehe Daniel Pührerfellner die größte Ausgleichschance vorfand, jedoch aus fünf Metern den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Am Ende blieb es damit beim knappen, aber verdienten 1:0-Heimsieg für den SV Garsten.

Roland Dürnberger, Sportlicher Leiter SV Garsten:

„Die Mannschaft hat heute viel Mut und Glaube gezeigt. Genau das wollen und erwarten wir uns von unseren Jungs, die heute nach der langen Pause stark aufgetreten sind. Die Rieder hatten auch ihre Chancen und waren ein harter Gegner, wir haben uns den Sieg aber sicher verdient.“

Die Besten:

Garsten: Alexander Straßer (RM), Hannes Greinöcker (IV)

