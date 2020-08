Union Schiedlberg und SK Asten teilen die Punkte

Details Samstag, 15. August 2020 20:49

Am zweiten Tag nach der langen Bewerbspause kam es am Samstag in der Bezirksliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Schiedlberg und dem SK Asten. Bei den Heimischen aus Schiedlberg gab es eine Woche vor Beginn der Meisterschaft einen Paukenschlag. Nach einer mäßigen Vorbereitung musste Coach Dietachmair weichen. Mit Martin Hüttner und Christoph Sturmberger teilen sich fortan zwei ehemalige Union-Kicker das Trainerzepter und sollen neue Impulse setzen. Auch bei Asten gibt es einen neuen Übungsleiter, folgt Mamo Shehab auf Peter Öllinger, der jedoch weiterhin im Trainerstab erhalten bleibt. Die ersten 90 Minuten brachten dann auch den ersten Punkt, trennen sich beide Mannschaften mit 1:1.

Auftakt nach Maß

Schiedsrichter der Partie war Christof Kaiblinger vor 150 Zusehern in Schiedlberg. Diese hatten kaum ihre Plätze eingenommen, schon stand es 1:0 für den SK Asten. Nach einem Freistoß war Kapitän Christian Mijokovic mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das erste Saisontor für seine Mannschaft, die nach lediglich sechs geholten Punkten in der vergangenen Saison das Ruder wieder herumreißen wollen. Infolge wollte der SK die Führung erstmal behaupten, versuchte vor allem defensiv kompakt zu stehen und beschränkte sich bis zur Pause fast ausschließlich mit dem Verteidigen. Anders die Hüttner-Elf, die mit Fortlauf der Partie immer besser ins Spiel fand und dem Ausgleich schließlich auch sehr nahe kam. Bei zwei Kopfbällen, die jedoch nur an die Latte gingen, hatten die Oktoberfestkicker allerdings Pech und mussten sich so zur Pause mit einem unbefriedigenden 0:1 Rückstand begnügen.

Schiedlberg rettet zumindest einen Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Rollen klar verteilt. Die Gäste, von vielen Verletzungen zuletzt stark dezimiert, wollten unbedingt den knappen Vorsprung solange wie möglich halten, arbeiteten hierfür engagiert, jedoch kam man nur selten gefährlich in die gegnerische Hälfte. Schiedlberg warf hingegen mit Fortdauer immer mehr nach vorne. Nachdem man zunächst einige Male am sehr starken Astner-Keeper Florian Gruber gescheitert war, sollte der wohlverdiente Ausgleich in Minute 77 dann doch gelingen. Simon Weinzirl war der Torschütze zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Die Heimischen waren zwar bis zum Schluss näher dran am ersten Saisonsieg, ließen aber schlussendlich zu viele Chancen aus, warum es am Ende beim Stand von 1:1 blieb.

Thomas Leonhardsberger, Sportlicher Leiter SK Asten:

„Das frühe Tor hat uns natürlich sehr geholfen, haben uns danach aber sehr tief aufgestellt. Momentan haben wir leider sehr viele Verletzte, darum können wir aktuell auch nicht dorthin, wo wir hin wollen. Mit dem Ergebnis sind wir aber natürlich zufrieden und nehmen den Punkt sehr gerne mit.“

Die Besten:

Schiedlberg: Sebastian Dietachmair (OM)

Asten: Florian Gruber (TW)

