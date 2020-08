ASKÖ Oedt 1b dreht Rückstand und gewinnt knapp mit 3:2

Details Sonntag, 23. August 2020 10:35

In der Bezirksliga Ost traf am Samstag die ASKÖ Oedt 1b auf den SV Garsten. Beide Teams konnten zum Start der neuen Saison Siege einfahren. Während sich Oedt lange mühte und nach mäßiger Leistung schlussendlich nur knapp gegen Amateure Steyr gewann, überzeugte Garsten zum Auftakt mit einem Sieg daheim gegen Ried/Riedmark. Die junge Truppe aus Garsten konnte auch am Samstag wieder überraschen, lieferte man sich mit Oedt einen offenen Kampf, den schlussendlich aber doch der Favorit knapp mit 3:2 gewann.

Remis zur Pause

Schiedsrichter war Philipp Reitinger vor rund 100 Zusehern in Oedt. Die Heimischen sollten in der Anfangsphase zugleich auch das Kommando angeben, hatte Oedt zunächst klar mehr vom Spiel und konnte bereits nach vier Minuten durch Sandi Dizdaric auch schon in Führung gehen. Nach den ersten 20 Minuten spielten dann aber auch die Gäste immer frecher mit und kamen ihrerseits immer wieder zu gefährlichen Offensivaktionen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde machte sich dies dann auch schon bezahlt, durfte der SV Garsten über den inzwischen durchaus verdienten Ausgleich durch Alexander Straßer jubeln. Bis zur Halbzeit war das Spiel dann ausgeglichen, hatten beide noch die ein oder andere Chance zur Führung. Nach 45 Minuten ging es dann aber ohne weitere Tore zurück in die Kabinen.

Oedt dreht Rückstand

Die Gäste aus Garsten kamen stark aus der Pause zurück und boten der Luksch-Elf einen harten Kampf. Wenig später ging dann Garsten gar auch in Führung, traf Thomas Bibermair dennoch etwas überraschend zum 2:1 für den SV. In den folgenden Minuten musste sich Oedt dann mehrmals beim überragenden Keeper Oliver Fischer bedanken, der gleich drei hochkarätige Chancen der Gäste zunichte machte und seine Elf damit im Spiel hielt. Oedt tat sich in Halbzeit zwei lange schwer, sollte nach 70 Minuten dann aber doch über den Ausgleich jubeln dürfen, traf Dragan Javorovic zum 2:2. In der Schlussviertelstunde wirkte dann Oedt körperlich etwas fitter und aktiver, wurde die Schlagzahl nochmal erhöht, was sich anschließend auch sofort bezahlt machte. Zehn Minuten vor Ende traf abermals Sandi Dizdaric zum 3:2 für den Gastgeber und drehte damit die Partie endgültig. In den Schlussminuten ging es dann hin und her, die letzte und beste Chance hatte in der Nachspielzeit dann doch aber noch der SV Garsten. Torhüter Fischer hielt gegen Krönigsberger aber erneut überragend und sicherte seiner Mannschaft damit den zweiten Saisonsieg.

Roland Dürnberger, Sportlicher Leiter SV Garsten:

„Wir haben gegen einen ganz starken Gegner wirklich gut mitgehalten und hätten mit etwas Glück die Partie vielleicht auch vorzeitig entscheiden können. In den Schlussminuten hat man dann aber gesehen, dass der Gegner das Tempo nochmal erhöhen konnte und dann ist es natürlich schwierig gegen so eine Mannschaft. Auf die Leistung können wir aber sicher aufbauen.“

Die Besten:

Oedt 1b: Oliver Fischer (TW), Sandi Dizdaric (ST)

