Union Ansfelden macht einen Satz nach vorne

Details Montag, 20. September 2021 07:31

Die Union Ansfelden kam gegen den SK Kornspitz Asten zu einem klaren 5:1-Erfolg. Auf dem Papier ging Ansfelden als Favorit ins Spiel gegen den SK Asten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Hausherren stellten ihre Offensivqualitäten unter Beweis und fanden nach einer Pleite in der Vorwoche wieder zurück in die Spur.

Ansfeldner Schützenfest

Vier Minuten waren gespielt, als Patrick Lukic vor 150 Zuschauern die Führung für die Union HAKAKÜCHE Ansfelden besorgte. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Rico Paleta (9.) auf 2:0. Der Traumstart war vollbracht, Raphael Kapsamer brachte die Union Ansfelden in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (13.). Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, Jakub Dranga beförderte das Leder zum 1:3 des SK Kornspitz Asten über die Linie (28.) und sorgte für ein Lebenszeichen des Schlusslichts. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Julian Nock einen weiteren Treffer für Ansfelden. Das überzeugende Auftreten der Union HAKAKÜCHE Ansfelden fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Der fünfte Streich, und auch der Schlusspunkt der Partie war Ivan Jurkic vorbehalten (79.). Letztlich feierte Ansfelden gegen den SK Asten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die Union HAKAKÜCHE Ansfelden bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

Der SK Kornspitz Asten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur sechs Treffern stellt der Tabellenletzte den harmlosesten Angriff der Bezirksliga Ost. In dieser Saison sammelte der SK Kornspitz Asten bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Not des SK Asten wird immer größer. Gegen die Union Ansfelden verlor der SK Kornspitz Asten bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Ansfelden setzte sich mit diesem Sieg vom SK Asten ab und belegt nun mit sieben Punkten den neunten Rang, während der SK Kornspitz Asten weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Bezirksliga Ost: Union HAKAKÜCHE Ansfelden – SK Kornspitz Asten, 5:1 (4:1)

4 Patrick Lukic 1:0

9 Rico Paleta 2:0

13 Raphael Kapsamer 3:0

28 Jakub Dranga 3:1

45 Julian Nock 4:1

79 Ivan Jurkic 5:1

