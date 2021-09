SV Garsten siegt erneut und übernimmt Tabellenführung

Details Sonntag, 26. September 2021 16:05

Ein Tor machte den Unterschied – der SV Garsten siegte mit 2:1 gegen den SK Kornspitz Asten und feierte bereits den dritten Sieg in Folge. Insgesamt steht der SV Garsten mit fünf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage nun nach sieben Runden am ersten Tabellenplatz. Ein deutlicher Klassenunterschied war nicht zu erkennen, das Tabellenschlusslicht aus Asten spielte groß auf, konnte sich aber letztendlich nicht in Garsten durchsetzen.

Garsten trifft erneut aus einer Standardsituation

Die erste richtige Chance gehörte den Gästen, nach einem Pass in die Tiefe schließt ein Astner jedoch zu zentral ab, der Schuss stellt für SVG-Schlussmann Yannick Stern kein Problem dar. Fünf Minuten später klingelt es zum ersten Mal im Tor des SK Asten. Thomas Bibermair schlägt eine Freistoßflanke an den 2. Pfosten, dort lauert Alexander Straßer und nickt das Leder völlig unbedrängt über die Linie (22.). Trotz des offensichtlichen Rangunterschieds war keine klare Dominanz seitens der Gastgeber zu erkennen. Das Spiel plätscherte fortan vor sich hin, es blieb zum Pausenpfiff beim knappen 1:0, weitere erwähnenswerte Torchancen waren nicht zu verzeichnen.

Garsten mit Chancenplus in Durchgang zwei - Elfmeter entscheidet Partie

In der zweiten Hälfte sahen die 150 angereisten Zuschauer eine deutlich bessere Partie. Garsten wurde immer wieder durch Standardsituationen und Dribblings von Lukas Brunner gefährlich, während Asten versuchte munter nach vorne zu spielen. Nach einem kurzen Hin und Her waren es die Gäste, die den Ausgleich erzielten. Marco Radovanovic wird von einem Mitspieler in Szene gesetzt und schiebt das Spielgerät staubtrocken an Yannick Stern vorbei ins lange Eck, Ausgleich (56.)! Den Hausherren gelang es jedoch, zurück in die Spur zu finden. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung wird Dominik Dürnberger im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Roman Staudinger zeigt auf den Punkt. Garsten-Captain Thomas Bibermair tritt an und versenkt den Ball im linken unteren Eck, 2:1 (68.). Nach dem Führungstreffer verzeichneten die Garstner noch einige Halbchancen, keine davon konnte genutzt werden und es blieb beim knappen 2:1.

Stimme zum Spiel

Reinhard Mayr (Trainer SV Garsten):

„Wir sind natürlich froh, dass wir gewonnen haben und erneut drei Punkte mitnehmen. Wir stehen jetzt mit 16 Punkten da, das ist natürlich sehr erfreulich. Die restlichen Runden werden aber hart und wir hoffen, dass wir da auch einige Punkte mitnehmen können."

Die Besten:

SK Asten: Marco Radovanovic (ST)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – SK Kornspitz Asten, 2:1 (1:0)

22 Alexander Alfred Strasser 1:0

56 Marco Radovanovic 1:1

68 Thomas Bibermair 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!