Vierte Niederlage in Folge: Bad Haller Talfahrt geht weiter

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:53

Die Union Bad Hall steckt derzeit in einer Ergebniskrise - nach drei Niederlagen am Stück unterlag man am gestrigen Samstagnachmittag gegen die SPG Vorwärts Amateure/ATSV Steyr mit 3:1 und steckte bereits die vierte Niederlage der Saison ein. Daniel Bilic (4.), Michael Kozarac (53.) und Jetmir Rama (63.) trugen sich in die Torschützenliste ein, ehe Aleksandar Bobar (67.) per Freistoß den Anschlusstreffer besorgte.

Bilic besorgt frühe Führung

Bereits früh in der Partie schockte Daniel Bilic die Gäste - nach guter Vorarbeit tauchte der Stürmer der Steyrer vor dem Gästegehäuse auf und überlupfte Bad Hall-Schlussmann Kastler zur frühen Führung (4.). Trotz der frühen Führung gelang es fortan keiner Mannschaft so richtig die Oberhand zu gewinnen. Die 100 angereisten Zuschauer sahen ein etwas zerfahrenes Spiel, die Hausherren konnten nicht an den frühen Treffer anknüpfen und auch die Kurstädter aus Bad Hall taten sich schwer in das Spiel zu finden. Die einzig nennenswerte Chance auf den Ausgleich hatte Aleksandar Bobar, der nach einem Freistoß zum Kopfball kam, jedoch den Ball nicht im Gehäuse unterbringen konnte.

Partie nimmt Fahrt auf - Chancen auf beiden Seiten

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der erneute Traumstart. Nach schönem Zuspiel liefen zwei Vorwärtsler aus abseitsverdächtiger Position frei auf den Kasten von Florian Kastler zu und spielten die Aktion schnörkellos zu Ende, Michael Kozarac drückt schlussendlich den Ball über die Linie (53.). Die beste Chance seitens der Kurstädter verzeichnete Bernhard Reichl, der nach einer Wolfslehner-Flanke völlig frei zum Kopfball kam und am überragenden Bernhard Staudinger scheiterte. Im direkten Gegenzug klingelte es wieder im Gästetor: Kastler kann zwar den ersten Schuss von Jetmir Rama parieren, muss sich jedoch beim Nachschuss des Steyrers geschlagen geben - 3:0 (63.). Vier Minuten später gelang Aleksandar Bobar der Anschlusstreffer. Der Bad Haller Mittelfeldmann schoss einen Freistoß aus knapp 18 Metern unter der Mauer hinweg ins Tor. An den Bobar-Treffer anzuknüpfen, gelang den Kurstädtern nicht - ganz im Gegenteil - die Hausherren verzeichneten in Person von Daniel Bilic die ein oder andere gute Chance die Führung auszubauen, konnten aber das Spielgerät nicht in die Maschen lenken.

Stimme zum Spiel

Peter Herrnegger (Trainer SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr):

„Summa summarum hätte das Spiel auch anders ausgehen können, so fair muss man sein. Bad Hall ist natürlich auch durch den Ausfall von Patrick Grillitsch sehr geschwächt. Das hat uns eben in die Karten gespielt, aber wir sind froh, dass wir einen Dreier geholt haben. Über die letzten Ergebnisse waren wir nicht zufrieden."

Die Besten:

SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr): Bernhard Staudinger (TW)

Union Bad Hall: Bernhard Reichl (ST)

Bezirksliga Ost: SPG Vorwärts Steyr Amateure/ATSV Steyr – Union Zorn Gestra Bad Hall, 3:1 (1:0)

4 Daniel Bilic 1:0

53 Michael Kozarac 2:0

63 Jetmir Rama 3:0

67 Aleksandar Bobar 3:1

