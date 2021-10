SV Garsten auf Aufstiegskurs: 3:1-Sieg gegen Ansfelden!

Details Montag, 25. Oktober 2021 23:05

Am Samstag verbuchte der SV Garsten einen 3:1-Erfolg gegen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden. Auf dem Papier ging der SV Garsten als Favorit ins Spiel gegen die Union Ansfelden – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Coach Reinhard Mayr zeigte sich wiedermal als Trainerfuchs - ein Doppelwechsel machte schlussendlich den Unterschied.

Goldener Doppelwechsel führt Garsten zum Sieg

Für das erste Tor der Partie sorgte Sebastian Streicher. In der 30. Minute traf der Spieler des SV Garsten ins Schwarze und markierte die Führung für die Mayr-Elf. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der SV Garsten mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 1:1 von Ansfelden stellte Patrick Lukic per Freistoß sicher (62.). Drei Minuten später folgte ein Doppelwechsel, der maßgeblichen Einfluss auf das weitere Spielgeschehen haben sollte. Alexander Witzler versenkte fünf Minuten nach seiner Einwechslung die Kugel zum 2:1 (70.). Für die endgültige Entscheidung sorgte der ebenso eingewechselte Lukas Götz spät in der 89. Spielminute. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Garsten die Union HAKAKÜCHE Ansfelden 3:1.

Der SV Garsten macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Am SV Garsten gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Bezirksliga Ost. Der SV Garsten knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Garsten sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Garsten konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Union Ansfelden besetzt momentan mit 14 Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 23:23 ausgeglichen. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der SV Garsten auf die SK Amateure Steyr (14:30 Uhr), Ansfelden reist tags zuvor zur Union Ried in der Riedmark (20:00 Uhr).

Bezirksliga Ost: SV Garsten – Union HAKAKÜCHE Ansfelden, 3:1 (1:0)

30 Sebastian Streicher 1:0

62 Patrick Lukic 1:1

70 Alexander Witzler 2:1

89 Lukas Maximilian Götz 3:1

