4:0 - Mitterkirchen fährt Pflichtsieg ein und bleibt vorne dran

Details Montag, 08. November 2021 00:11

Erfolglos ging der Auswärtstermin des FC Aschach/Steyr bei Mitterkirchen über die Bühne. Aschach/Steyr verlor das Match mit 0:4. Die Union Mitterkirchen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Graf schnürt Doppelpack

Mitterkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Graf traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Weitere Volltreffer blieben in der Folgephase der ersten Hälfte aus. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Union Mitterkirchen somit einen knappen Vorsprung herausgespielt. Nach dem Seitenwechsel drehte die Renner-Elf dann auf und fegte das Schlusslicht vom Platz. Fabian Buhri erhöhte kurz nach dem Pausentee für Mitterkirchen auf 2:0 (51.). In der 83. Minute legte Maximilian Kranzl zum 3:0 zugunsten der Union Mitterkirchen nach. Graf gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Mitterkirchen (86.). Am Ende kam die Union Mitterkirchen gegen den FC Aschach an der Steyr zu einem verdienten Sieg.

Mitterkirchen schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die Saisonbilanz der Union Mitterkirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte Mitterkirchen lediglich vier Niederlagen ein.

Der FC Aschach/Steyr muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur zwei Zähler. Aschach/Steyr besetzt mit sieben Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim FC Aschach an der Steyr das Problem. Erst 13 Treffer markierte der FC Aschach/Steyr – kein Team der Bezirksliga Ost ist schlechter. Aschach/Steyr musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Aschach an der Steyr insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 23 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der Union Mitterkirchen eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim FC Aschach/Steyr nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für Mitterkirchen auf der eigenen Anlage gegen die ASKÖ Oedt 1b. Aschach/Steyr tritt am gleichen Tag bei der Union Freller Dach Schiedlberg an.

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – FC Aschach an der Steyr, 4:0 (1:0)

5 Stefan Graf 1:0

51 Fabian Buhri 2:0

83 Maximilian Kranzl 3:0

86 Stefan Graf 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!