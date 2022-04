Last-Minute Freistoß-Doppelpack von Dietachmair beschert Schiedlberg drei Punkte!

Details Sonntag, 10. April 2022 16:41

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing die Union Leonding die Union Schiedlberg auf der heimischen Sportanlage. 100 Zuschauer bestaunten einen allem voran spannenden zweiten Durchgang, der erst spät zu Gunsten der Gäste entschieden wurde. Mann des Tages war definitiv Sebastian Dietachmair, der in den Schlussminuten gleich doppelt per Freistoß traf und die Partie mehr oder weniger eigenhändig drehte.

Start nach Maß für die Hausherren

Als so mancher Fan noch nichteinmal seinen Platz eingenommen hatte, klingelte es bereits zum ersten Mal auf Seiten der Gäste. Ein Eckstoß der Gastgeber segelte im Strafraum an Freund und Feind vorbei und landete bei Ahmed Abdelmegid Mohamed Khedr, der das Spielgerät unbedrängt zur Führung über die Linie drückte (1.). Der weitere Verlauf der ersten Hälfte war aufgrund suboptimaler Windverhältnisse eher etwas zerfahren und bot nur vereinzelte Halbchancen. Beide Teams nahmen den Kampf an und boten sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Die Union Leonding schaffte es nicht, die Euphorie über den frühen Führungstreffer entscheidend zu nutzen und hatte zum Pausentee somit eine hauchdünne Führung im Gepäck.

Dietachmair avanciert spät zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel verlagerten sich die Spielanteile klar in Richtung der Gäste. Die Oktoberfestkicker waren nun voll am Drücker und belohnten sich auch nur wenige Minuten später. Tobias Halbartschlager brach schließlich den Bann und besorgte per Kopf den mittlerweile verdienten Ausgleich (59.). Folglich behielten die Schiedlberger das Zepter auch fest in der Hand, wurden aber dennoch von einem kaltschnäutzigen Treffer aus dem Nichts bestraft. Der sehr aktive Edis Salkic nutzte eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Hintermannschaft und brachte sein Team erneut in Führung (68.). Spät in der Schlussphase, als sich so mancher bereits mit einem Leondinger Dreier abgefunden hatte, passierte folgendes: Sebastian Dietachmair zirkelte einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck - Traumtor, Ausgleich (87.)! Damit war jedoch noch nicht Schluss. In der 91. Spielminute legte sich Dietachmair erneut die Kugel bei einem Freistoß zurecht, trat an und sah, wie sein als Hereingabe gedachter Freistoß irgendwie den Weg ins Leondinger Tor fand. Dadurch feierte die Union Schiedlberg dank einer starken zweiten Hälfte einen erfreulichen Auswärtssieg.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor die U. Leonding am 18.04.2022 auf die Union HAKAKÜCHE Ansfelden trifft und Schiedlberg gegen den SK Kornspitz Asten spielt.

Stimme zum Spiel

Stefan Reifenauer (Co-Trainer Union Schiedlberg):

„Eine sehr kampfbetonte Partie von beiden Seiten, mit glücklicherem Ende für uns. Meiner Meinung nach ist der Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, weil wir da um einiges mehr vom Spiel hatten, mehr Ballbesitz und ein paar mehr Großchancen verzeichneten."

Die Besten:

Union Leonding: Edis Salkic (ST)

Union Schiedlberg: Sebastian Dietachmair (ZM), Matthias Sinn (IV), Dominik Haslehner (ZM)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Freller Dach Schiedlberg, 2:3 (1:0)

91 Sebastian Dietachmair 2:3

87 Sebastian Dietachmair 2:2

68 Edis Salkic 2:1

59 Tobias Halbartschlager 1:1

1 Ahmed Abdelmegid Mohamed Khedr 1:0