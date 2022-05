Graf schießt Mitterkirchen zum Sieg bei Union Schiedlberg

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:51

Die Union Freller Dach Schiedlberg und die Union Mitterkirchen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Mitterkirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatten die Gäste mit 2:1 gewonnen.

Graf setzt ewigem Hin und Her ein Ende

Für das erste Tor sorgte Sebastian Dietachmair. In der 20. Minute traf der Spieler der Union Schiedlberg ins Schwarze. Der Gastgeber musste infolgedessen den Treffer von Fabian Brunner zum 1:1 hinnehmen (30.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Paul Haslinger das 2:1 nach (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Stefan Graf noch den Vorsprung der Union Mitterkirchen auf 3:1 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten und mit breiter Brust in die Kabinen gingen. Florian Hofmann schlug nach Wiederanpfiff doppelt zu und glich damit für Schiedlberg aus (52./58.). Neun Minuten später ging Mitterkirchen durch den zweiten Treffer von Graf in Führung. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte die Union Mitterkirchen gegen die Union Freller Dach Schiedlberg.

Zahlen und Fakten

Die Union Schiedlberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte Schiedlberg im unteren Mittelfeld. Nun musste sich die Union Freller Dach Schiedlberg schon elf mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Union Schiedlberg die dritte Pleite am Stück.

Mitterkirchen befindet sich mit 31 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat die Union Mitterkirchen derzeit auf dem Konto. Mitterkirchen beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am nächsten Sonntag reist Schiedlberg zu den SK Amateure Steyr, zeitgleich empfängt die Union Mitterkirchen die Union HAKAKÜCHE Ansfelden.

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – Union Mitterkirchen, 3:4 (1:3)

67 Stefan Graf 3:4

58 Florian Hofmann 3:3

52 Florian Hofmann 2:3

45 Stefan Graf 1:3

41 Paul Haslinger 1:2

30 Fabian Brunner 1:1

20 Sebastian Dietachmair 1:0