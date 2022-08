Starke Union Schiedlberg feiert in Leonding zweiten Saisonsieg

Details Sonntag, 28. August 2022 21:08

Am dritten Spieltag der Bezirksliga Ost gastierte die Union Schiedlberg bei der Union Leonding. Während die Hausherren in der Vorwoche einen fulminanten 5:3-Sieg gegen Kronstorf feiern konnten, ging tags zuvor bei Flutlicht in der Oktoberfestarena für die Union Schiedlberg das Derby gegen Bad Hall von der Bühne. Die Mannen von Neo-Coach Herbert Linimair lieferten kein gutes Spiel ab, reagierten aber im gestrigen Duell adäquat auf die Niederlage und triumphierten in Leonding mit 4:1.

Standard bringt Gäste in Front

Voller Tatendrang starteten die Gäste in die Partie und wussten von Beginn an zu überzeugen. Relativ prompt ging man auch vermeintlich nach einer Freistoßflanke in Führung, Schiedsrichter Raphael Wagner unterbrach die Jubelfreude - Abseits, Tor aberkannt. Wenige Minuten später sollte sich dies jedoch ändern. Nach einem Eckball von Sebastian Dietachmair nickte Matthias Maier die Kugel zum 1:0 über die Linie (21.). Auch in der Folgephase hatten die Gäste das Spiel ganz gut im Griff, hätten kurz vor dem Pausenpfiff sogar die Führung ausbauen können, schafften es aber nicht.

Schiedlberger drehen in der Schlussphase auf

Nach dem Seitenwechsel veränderten sich vorerst die Kräfteverhältnisse. Die Gäste standen plötzlich etwas tiefer, was einer in der Folgephase spielfreudigen Union Leonding Räume verschaffte, die für die Chancenkreierung essenziell waren. Diese wusste man aber nicht zu nutzen, man fing sich nach einem Konter sogar das 0:2 - es waren die Neuzugänge der Union im Zusammenspiel, Paul Czapka bediente Laurenz Ahrer, der für die Oktoberfestkicker erhöhte (66.). Drei Minuten später war es wieder Ahrer, der nach auf der rechten Seite durchbrach und zum 3:0 abschloss. Ehe Anu Khonsoongnoen in Minute 75 mit einem Weitschuss den Ehrentreffer für die Leondinger erzielte, trug sich 60 Sekunden zuvor noch Marco Sturmberger in die Torschützenliste ein. Letzterer brachte einen geklärten Freistoß postwendend zurück und markierte den 4:1-Endstand.

Am kommenden Freitag trifft die U. Leonding auf die Union HAKAKÜCHE Ansfelden, die Union Freller Dach Schiedlberg spielt tags darauf gegen den SC Kronstorf.

Stimme zum Spiel

Herbert Linimair (Trainer Union Schiedlberg):

„Ich bin hochzufrieden, das war eine super Reaktion auf die Derbyniederlage gegen Bad Hall - damit war ich absolut nicht zufrieden. Wir sind auf einem guten Weg, haben eine gute, junge Mannschaft und werden versuchen, uns irgendwo im Tabellenmittelfeld zu etablieren. Riesen Lob an die Mannschaft."

Die Besten: Maximilian Leitner (RV)

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Freller Dach Schiedlberg, 1:4 (0:1)

75 Anu Khonsoongnoen 1:4

74 Marco Sturmberger 0:4

69 Laurenz Ahrer 0:3

66 Laurenz Ahrer 0:2

21 Matthias Maier 0:1