Nächste Pleite für Doppl-Hart: Kronstorf setzt sich spät durch

Am gestrigen Samstagnachmittag trat die ASKÖ Doppl-Hart die Reise zum SC Kronstorf an. Während der SC neben einer 5:3-Pleite in der Vorwoche in Runde eins schon voll anschreiben konnte, wartet Doppl noch immer auf das erste Erfolgserlebnis in der neuen sportlichen Umgebung. Daraus wurde auch gestern nichts, spät aber doch setzten sich die Heimischen mit 3:0 durch.

Torloser erster Durchgang

Auf dem Papier waren die Gastgeber der vermeintlich klare Favorit, was sich im Spielverlauf auch wiederspiegelte. Man trat robust, defensiv-kompakt auf und versuchte immer wieder das Sturmduo Höll/Niederhuber in Szene zu setzen. Dies gelang auch in der einen oder anderen Aktion ganz gut, nur fehlte dann entweder das nötige Quäntchen Glück oder man scheiterte kläglich. Von den Gästen kam wenig, man konzentrierte sich vorwiegend auf die Defensive und hielt auch bis zum Pausenpfiff die Null.

Captain Madl bringt sein Team auf die Siegerstraße

Erst nach dem Seitenwechsel kam sie dann, die langersehnte und wohlverdiente Führung. Knapp neun Minuten gespielt im zweiten Durchgang, versenkte Sebastian Madl einen Freistoß aus knapp 20 Metern genau im Kreuzeck - Prädikat: Traumtor. Große Erleichterung auf Seiten der Hausherren, die fortan noch einen Gang hochschalteten, die Kugel aber einfach nicht im Tor unterbringen konnten. Nach etlichen vergebenen Chancen war es Michael Höll, der nach gekonntem Dribbling auch eiskalt blieb und die Kugel unhaltbar in die Maschen lenkte (84.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Stefan Immler, der knapp drei Minuten später aus kurzer Distanz zum Abschluss kam und den 3:0-Endstand herbeiführte.

Am kommenden Samstag trifft Kronstorf auf die Union Freller Dach Schiedlberg, Doppl-Hart spielt tags darauf gegen die SPV Kematen-Piberbach/Rohr.

Stimme zum Spiel

Amarildo Zela (Trainer SC Kronstorf):

„Das war ein Schritt nach vorne und sehr wichtig nach dem Ausrutscher gegen Leonding. Ich bin stolz darauf, wie wir gestern gespielt haben. Jeder hat gebrannt und alles die Mannschaft hat alles super umgesetzt, da hat alles gepasst."

Die Besten: Sebastian Madl (ZM), Michael Höll & Patrick Niederhuber (ST)

Bezirksliga Ost: SC Kronstorf – ASKÖ Doppl-Hart 74, 3:0 (0:0)

87 Stefan Immler 3:0

84 Michael Höll 2:0

54 Sebastian Madl 1:0