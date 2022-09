Garsten-Keeper Stern pariert Strafstoß in Minute 94: Naarn verpasst Chance auf Tabellenführung!

Details Sonntag, 04. September 2022 18:40

Der SV Garsten hat eine bombenfeste Abwehr. Dies stellte man in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis, man kassierte lediglich ein Gegentor - beim 3:1-Auftaktsieg gegen Doppl-Hart. Auch im Duell mit Absteiger DSG Union Naarn blieb die Elf von Reinhard Mayr ohne Gegentor, siegte man knapp mit 1:0 und findet sich nach Spieltag vier auf dem 4. Tabellenrang wieder. Für die Machländer war es ein enttäuschender Nachmittag, da man nach der Niederlage der Union Bad Hall am Freitag mit einem Punkt die Tabellenspitze übernehmen hätte können.

Kogler trifft nach Eckball zur Garstner Führung

Weil der Garstner Fußballplatz immernoch saniert wird, wird ebenso wie die vergangene Rückrunde, auch die heurige Herbstmeisterschaft völlig in der Ferne ausgetragen. Damit scheinen die Mannen von Reinhard Mayr jedoch kein Problem zu haben, auch im Machland bei der DSG Union Naarn startete man gut ins Spiel und ging früh durch einen Standard in Führung. Eine vermeintlich einstudierte Eckballvariante wurde vorgeführt und die Kugel kam zu Michael Kogler, der am Strafraumrand lauerte und das Spielgerät in die Maschen hämmerte (21.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient, wobei die Hausherren in der Folgephase das Zepter an sich rissen und auch eine gute Torchance vorfanden: Nach einem Stangler von Matthias Lehbrunner lenkt Florian Mairböck die Kugel zu zentral aufs Tor und kann Gästegoalie Stern nicht in Verlegenheit bringen. Trotz Drangphase der Aichinger-Elf behielt der SV Garsten somit zum Pausenpfiff ergebnistechnisch die Oberhand.

Garsten-Schlussmann Stern hält Sieg fest

Nach dem Seitenwechsel waren es die Hausherren, die zunehmend das Spiel gut kontrollierten und das Spielgerät gut in den eigenen Reihen laufen ließen. Es fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft, gepaart mit den nötigen zündenden Ideen die man in den Wochen zuvor an den Tag gelegt hatte, um den Ausgleich zu erzielen. In der Schlussphase ging es dann drunter und drüber. Erst gelangte Mairböck nach einem missglückten Rückpass von Sebastian Streicher zum Abschluss, setzte diesen aber zum Leidwesen der heimischen Fans jedoch deutlich neben das Tor (81.). Großes Aufatmen dann in der 94. Spielminute: David Klem wird im Strafraum von Marco Krönigsberger zu Fall gebracht - rot für Krönigsberger, Elfmeter für Naarn. Hierbei wuchs Yannick Stern über sich hinaus, parierte einen eigentlich gut-getretenen Strafstoß von Naarn-Captain Alexander Grinninger und wurde zum Matchwinner.

Am kommenden Samstag trifft die Union Naarn auf den SC St. Valentin (16:00 Uhr), der SV Garsten reist tags zuvor zum Ennser Sportklub (19:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Velibor Maric (Sportlicher Leiter & Co-Trainer SV Garsten):

„Es war eine hart-umkämpfte Partie, wir sind mit einer relativ jungen Mannschaft aufgetreten und haben einen enormen Kampfgeist an den Tag gelegt. Wir mussten bis zum Ende um jeden Ball kämpfen um die Führung über die Zeit zu bringen."

Die Besten: Paul Weber (IV), Yannick Stern (TW)

Bezirksliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SV Garsten, 0:1 (0:1)

21 Michael Kogler 0:1