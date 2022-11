Elfmeterkiller Draber bewahrt Amateure Steyr vor Niederlage: St. Valentin bleibt auf Platz 13

Details Montag, 31. Oktober 2022 18:00

Die Tabellensituation in der Bezirksliga Ost ist weiterhin hochgradig spannend und für neutrale Freunde des Fußballs eine unterhaltsame Angelegenheit. Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der SK Amateure Steyr beim SC St. Valentin, die beiden Teams trennten vor der Partie nur vier Punkte, das Duell hieß Vorletzter gegen Siebter. Dementsprechend ausgeglichen gestaltete sich auch der Spielverlauf, am Ende reichte lediglich ein Tor von Mehmetemin Güngör den Steyrern.

Ausgeglichener erster Durchgang

Die Gäste reisten ersatzgeschwächt nach Niederösterreich, mit Kapitän Paul Petermair, Mustafa Civaoglu, Yannick Schott und Ersan Fazlia musste Coach Schimpl gleich auf vier zentrale Stützen verzichten, seine Mannschaft zeigte sich dennoch enorm engagiert, die nachgerückten Ergänzungsspieler machten aber einen grundsoliden Job. Dennoch fehlte es vor allem im Offensivspiel an der Selbstverständlichkeit, Mechanismen und Abläufe funktionierten nicht wie üblich. Der Aufsteiger präsentierte sich hingegen auch kampfstark, fand aber kein Rezept gegen den Defensivverbund des Sportklubs. Kurz vor der Pause musste sich SC-Keeper Wagner-Binder bei einem Versuch aus der Distanz von Güngör strecken, bewahrte die Gschnaidtner-Elf aber vor dem Pausenrückstand.

Draber avanciert in Schlussminuten zum Elfmeterkiller

In der Halbzeitpause drehte Steyr-Coach Christoph Schimpl nochmal an den richtigen Rädchen, und auch wenn der SC die erste richtig gute Gelegenheit ungenützt verstreichen ließ, waren es die Gäste, die in der 63. Spielminute in Führung gingen. Nach Vorarbeit von Bashkim Biticaj kam Güngör am Elfmeterpunkt zum Schuss und der Ball landete im Netz. Infolgedessen wurden die Niederösterreicher offensiver, bündelten nochmal die Kräfte und sorgten für eine spannende Schlussphase. Manuel Draber musste sich dabei im Kasten der Gäste zwei Mal auszeichnen, hielt seinen Kasten aber vorerst sauber, ehe in Minute 85 nach Foul von Niklas Schott im Strafraum der Pfiff ertönte – Elfmeter für den SC St. Valentin. Hierbei wuchs Draber über sich hinaus, erahnte die richtige Ecke und parierte den Strafstoß und den Sieg fest.

Während St. Valentin am kommenden Samstag den SV Garsten empfängt, bekommen es die SK Amateure Steyr am selben Tag mit der ASKÖ Doppl-Hart 74 zu tun.

Stimme zum Spiel

Christoph Schimpl (Trainer SK Amateure Steyr):

„Für mich war die Mannschaftsleistung einfach herausragend, aufgrund der Ausfälle haben wir quasi mit unserem letzten Aufgebot gespielt. Im Bezug auf die spielerischen Elemente hatten wir schon bessere Spiele, unterm Strich hat das Team aber das, was wir uns vorgenommen haben, sehr gut umgesetzt. Am Ende ist der Sieg wegen dem parierten Elfmeter auch etwas glücklich, das haben wir uns im Grunde aber auch erarbeitet."

Die Besten: Mehmetemin Güngör (ST/RF), Manuel Draber (TW)

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – SK Amateure Steyr, 0:1 (0:0)

63 Mehmetemin Güngör 0:1