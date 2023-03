Wichtiger Dreier: Ennser Sportklub triumphiert in Schiedlberg

Details Montag, 20. März 2023 19:14

Der Ennser Sportklub hat sich im Winter gezielt und gut verstärkt: Der wohl namhafteste Transfer war der von Ex-Traun-Kapitän Pero Rakusic, der bereits in der Landesliga als absoluter Unterschiedsspieler galt und dem SK jetzt in der Bezirkliga zum Klassenerhalt verhelfen soll. Mit einem vielversprechenden Rückrundenauftakt wurde dabei bereits der erste Schritt in die richtige Richtung gemacht, man siegte am gestrigen Sonntag mit 4:1 in der Oktoberfest-Arena bei der Union Schiedlberg.

Ausgeglichener erster Durchgang

Die Truppe von Niko Saric strotzte von Beginn an von Tatendrang, hatte in einer relativ ereignisarmen Anfangsviertelstunde spielerisch etwas mehr von der Partie und schien den Ton anzugeben. Es dauerte auch nicht lange, bis man jene Überlegenheit in Zählbares ummünzte: Ein Freistoß von Emrah Yaman segelte an Freund und Feind vorbei und schlug im langen Eck ein - 1:0 für die Gäste (26.). Dies fungierte als Warnschuss für die Mannen von Neo-Coach Mario Pilz, die fortan besser ins Spiel kamen und sich wenig später mit dem Ausgleich belohnten. Nach einem individuellen Fehler der Ennser Hintermannschaft vollstreckte Marco Sturmberger dankend und stellte auf 1:1 (36.). In der Folge hatten die Oktoberfestkicker auch die Führung auf dem Fuß, ließen die große Chance darauf aber ungenützt und mussten sich zur Pause mit einem Unentschieden begnügen.

Ennser Offensive nimmt Fahrt auf

Enns-Coach Niko Saric hatte in der Pause wohl die richtigen Worte gefunden. Er sah, wie sein Team nach dem Seitenwechsel ein ganz anderes Gesicht zeigte, den Gegner bis ans Limit brachte und auch vor dem Tor die nötige Kaltschnäutzigkeit an den Tag legte. In der 52. Spielminute bediente Rakusic Stefan Taferner, der mühelos zur erneuten Führung einschob. Und auch etwa zwölf Minuten später schlüpfte der ehemalige Traun-Captain in die Vorbereiterrolle, diesmal fungierte Daniel Schützenberger als Abnehmer. Der Eingewechselte Adrian Kadriu versetzte den Schiedlbergern dann endgültig den Gnadenstoß, als er nach einem weiten Ball auf und davon war und trocken zum 4:1-Endstand einschoss.

Nächster Prüfstein für die Union Schiedlberg ist die Union Zorn Gestra Bad Hall (Samstag, 15:45 Uhr). Enns misst sich am selben Tag mit der Union HAKAKÜCHE Ansfelden (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Stefan Kronberger (Sportlicher Leiter Ennser SK):

„Wir haben gewusst, dass ein guter Start ins Frühjahr gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Gold wert ist. Wir wollen diese Form jetzt mitnehmen, nächste Woche wartet schon das nächste wichtige Spiel gegen Ansfelden, da wollen wir die nächsten drei Punkte einfahren."

Der Beste: Phillip Burat (ZM)

Bezirksliga Ost: Union Freller Dach Schiedlberg – Ennser Sportklub, 1:4 (1:1)

75 Adrian Kadriu 1:4

64 Daniel Schützenberger 1:3

52 Stefan Taferner 1:2

36 Marco Sturmberger 1:1

26 Emrah Yaman 0:1

