Punkteteilung im Kellerduell: SC St. Valentin und Schiedlberg kämpfen um jeden Punkt

Der SC St. Valentin und die Union Freller Dach Schiedlberg verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. St. Valentin hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Elfmeter bringt Gästen frühe Führung

Die Gastgeber gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Matthias Balint per Elfmeter das schnelle 1:0 für die Union Schiedlberg erzielte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. In der 54. Minute brachte St. Valentins Youngstar Gabriel Sandner den Ball im Netz von Schiedlberg unter. Am Schluss musste sich der SC St. Valentin im direkten Duell mit dem Schlusslicht mit einem Remis begnügen und auf wichtige Zähler im Abstiegskampf verzichten.

Zahlen und Fakten

Wo bei St. Valentin der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zuletzt war beim SC St. Valentin der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei der Union Freller Dach Schiedlberg das Problem. Erst 21 Treffer markierte der Gast – kein Team der Bezirksliga Ost ist schlechter. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang der Union Schiedlberg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SC St. Valentin die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält St. Valentin den 13. Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Mittwoch trifft St. Valentin auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn (19:30 Uhr), Schiedlberg reist tags darauf zur Union HAKAKÜCHE Ansfelden (17:00 Uhr).

Bezirksliga Ost: SC St. Valentin – Union Freller Dach Schiedlberg, 1:1 (0:1)

54 Gabriel Sandner 1:1

7 Marco Sturmberger 0:1

