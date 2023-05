"Partycrasher" SK Amateure Steyr fügt Garsten im Derby empfindliche Niederlage zu

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:05

Die 24. Runde der Bezirksliga Ost hatte unter anderem die Begegnung zwischen dem SV Garsten und SK Amateure Steyr zu bieten. Während die Gäste-Elf aus Steyr, welche im Mittelfeld der Tabelle beheimatet ist, nach menschlichem Ermessen als gerettet galt, stand für die Heimelf aus Garsten eine Menge auf dem Spiel. So liefert man sich derzeit ein Fernduell mit Naarn um den Meister, wobei die Mühlviertler – mit dem besseren Torverhältnis ausgestattet – bereits am Samstag vorlegen und nach Verlustpunkten ausgleichen konnten.

Amateure begann überfallsartig

Das mit Spannung erwartete Derby zwischen Garsten und SK Amateure begann mit einem Paukenschlag. Eine hellwach aus der Kabine gekommene Steyrer Mannschaft arbeitete sich schnell nach vorne, wo Mehmetemin Güngör nach einem schön vorgetragenen Angriff den Ball mit der Ferse serviert bekam und zum 0:1 vollstreckte. Amateure agierte kompakt, machte es den Garstenern, die auf der neuen Anlage bislang ungeschlagen waren, schwer, zum Stich zu kommen.

Die Heimelf versuchte über viel Ballbesitz zurück ins Spiel zu kommen, gegen die Steyrer war jedoch zumeist kein Durchkommen, wenn der Durchbruch gelang, konnte man jedoch zumeist nur Halbchancen oder die eine oder andere gefährliche Flanke herausspielen.

Garsten schrammte in hektischer Schlussphase am Ausgleich vorbei

Fünf Minuten nach Wiederbeginn durfte der SV Garsten schließlich über den Ausgleich jubeln. Nach einem individuellen Fehler in der Verteidigung der Gäste bekam Felix Bogner den Ball ideal zugespielt und ließ sich damit die Chance nicht entgehen. Amateure nahm den Treffer zum 1:1 jedoch mit einem hohen Maß an Gelassenheit entgegen, man war weiter bemüht, das eigene Spiel aufzuziehen, zudem sorgte der eine oder andere Wechsel von Coach Bytyci für Schwung. So auch beim Treffer zum 1:2, als Mehmetin Güngör von einem Wechselspieler perfekt in Szene gesetzt wurde.

Zwei Minuten später machte Amateures Sturmtank alles klar. Nach einem Stanglpass, welcher auf ein atemberaubendes Solo eines Verteidigers der Steyrer folgte, netztee Güngör zum dritten Mal an diesem Nachmittag. Garsten kam durch einen Susic-Treffer noch einmal auf 2:3 heran, hätte am Schluss bei einer Szene, als ein Garstener Spieler einen auf der Torlinie stehenden Amateure-Verteidiger anschoss, auch gerne Strafstoß gesehen, Schiedsrichter Hubinger entschied jedoch auf Weiterspielen. Somit war Amateures Husarenstück in Garsten besiegelt, die Heimelf musste ihre stolze Serie ad acta legen und die erste Niederlage im neuen Schmuckkästchen zur Kenntnis nehmen.

Rexhe Bytyci, Trainer SK Amateure Steyr:

„Wir haben uns heute kompakt aufgestellt. Unser Ziel war es, gegen einen Gegner, der seit 15 Spielen ungeschlagen ist, seit sechs Runden alles gewonnen hat und in der neuen Anlage zudem ungeschlagen ist, das Derby zu gewinnen und ihnen damit ein bisschen Probleme im Titelrennen zu bereiten. Das hat sehr gut funktioniert. Garsten hatte nach unserem 1:0 mehr vom Spiel, vor allem Ballbesitz, was aber nicht heißt, dass man gefährlicher ist. Wir sind auch in der zweiten Halbzeit ziemlich gut, kompakt gestanden. Nach dem Anschlusstreffer wurde es noch einmal spannend, es waren sehr viele Emotionen im Spiel.“

