DSG Union Naarn hält weiterhin Konzentration hoch – Garstner Meisterfeier wieder vertagt

Details Sonntag, 04. Juni 2023 21:43

Der Meisterkampf in der Bezirksliga Ost ist weiterhin umkämpft, der schärfste Verfolger von Spitzenreiter SV Garsten konnte aber am gestrigen Samstag die Spannung weiter aufrecht halten und wahrt noch eine kleine Chance auf den Titel. Die Rede ist von der DSG Union Naarn, die bei der Union Leonding gastierte und am Ende knapp aber doch triumphieren konnte. So verbleiben den Machländern zwei Spiele, in denen es gilt das Punktemaximum zu erzielen – zeitgleich muss man auf Schützenhilfe vom SC St. Valentin hoffen.

Vujanovic trifft doppelt

Entgegen der Erwartungen war es die Truppe aus Leonding, die in Minute neun mit 1:0 in Führung hätte gehen müssen: Nach einem Angriff über links setzte ein Angreifer das Spielgerät aber nur auf den Querbalken. Bei den Gästen aus dem Machland dauerte es auch nicht recht lange, bis man Chancen vorfand und sich zunehmend als spielbestimmende Mannschaft herauskristallisierte. Der Führungstreffer folgte dann nach einem Eckball in Minute 17, bei dem Matthias Lehbrunner hochstieg und zum 1:0 einköpfte. Drei Minuten später baute man jenen Vorsprung vor den Augen sämtlicher anwesender Garstner aus, Rajko Vujanovic drückte einen Stanglpass über die Linie. Trotz drückender Überlegenheit der Windischhofer-Elf folgte wenig später der Anschlusstreffer: Nach schnellem Umschalten und starkem Schnittstellenball blieb Adis Hrbatovic eiskalt und verkürzte auf 1:2 (30.). Kurz vor der Pause stellten die Gäste den 2-Tore-Vorsprung aber wieder her, abermals war es Vujanovic, der nach einem Kapitalen Schnitzer der Leondinger Hintermannschaft die Kugel ins leere Tor schob (47.).

Anschlusstreffer zündet Partie an

Nach jener spektakulären ersten Hälfte flachte das Spiel nach dem Seitenwechsel ab und verlor gehörig an Unterhaltungsfaktor. Eine halbe Stunde vor Schluss bahnte sich dann ein Leondinger Aufbäumen an – die Kräfte seitens einer in Durchgang eins spielbestimmenden Naarner Truppe schienen zu schwinden, indes rochen die Hausherren Lunte. Der Anschlusstreffer sollte den Leondingern sogar noch gelingen: Nach einem Angriff über die linke Seite verwertete Demir Hadzic ins lange Eck (89.). Der Zeitpunkt war keineswegs optimal, in den folgenden drei-vier Minuten heizten man dem Tabellenzweiten aber noch ordentlich ein, konnte am Ende aber nicht mehr ausgleichen.

Am kommenden Mittwoch trifft die U. Leonding auf die Union Mitterkirchen, die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn spielt am selben Tag gegen den SC St. Valentin.

Stimme zum Spiel

Michael Windischhofer (Trainer DSG Union Naarn):

„Das war eine kämpferisch richtig gute Leistung von der ganzen Mannschaft. Bei uns kämpft jeder für jeden und alle wollen, das ist wirklich eine Einheit, die an einem Strang zieht. Uns gelingt es dadurch auch immer, den Matchplan gut umzusetzen. Im Grunde genommen war es über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg für uns."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 2:3 (1:3)

89 Demir Hadzic 2:3

47 Rajko Vujanovic 1:3

30 Adis Hrbatovic 1:2

20 Rajko Vujanovic 0:2

17 Matthias Lehbrunner 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei