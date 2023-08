Graf schießt Mitterkirchen zum Sieg bei Union Leonding

Details Sonntag, 20. August 2023 20:30

Zum Ligaauftakt kam die Union Mitterkirchen gegen die Union Leonding zu einem 2:1. Auch wenn früh in der Saison Vorhersagen im Vorfeld der Partien nur schwer möglich sind, wurde hier eine ausgeglichene Partie erwartet, die die Zuseher letztendlich auch zu sehen bekamen. Das glücklichere Ende hatten diesmal die Mitterkirchner.

Mitterkirchens Lebensversicherung Graf wird zum Goldtorschützen

Roland Pleimer brachte die U. Leonding in der ersten Minute ins Hintertreffen. Adis Hrbatovic traf kurz vor der Pause zum 1:1 zugunsten des Heimteams (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Das 2:1 der Union Mitterkirchen stellte Stefan Graf sicher (52.). Der Unparteiische tadelte Amer Secibovic von der Union Carlovers Leonding und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (88.). Am Ende behielt Mitterkirchen gegen die Union Leonding die Oberhand.

Am kommenden Samstag trifft die U. Leonding auf den SC Kronstorf, Mitterkirchen spielt tags zuvor gegen den SC Hörsching.

Bezirksliga Ost: Union Carlovers Leonding – Union Mitterkirchen, 1:2 (1:1)

52 Stefan Graf 1:2

36 Adis Hrbatovic 1:1

1 Roland Pleimer 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.