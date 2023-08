Amateure Steyr setzen sich gegen Aufsteiger Hörsching durch

Details Sonntag, 20. August 2023 21:17

Die SK Amateure Steyr errangen am Samstag einen 2:1-Sieg über den SC Hörsching. Trotz großem Engagement blieb der Aufsteiger so unbelohnt, kann man aber dennoch fürs erste mit der Leistung gegen ein Spitzenteam der Liga zufrieden sein.

Hörsching in Durchgang eins zu ineffizient

Voller Tatendrang starteten die Hörschinger in die Partie, fanden auch den einen oder anderen guten Vorstoß vor, aus dem auch so manche Torchance heraussprang, hatten aber immer wieder etwas Pech oder scheitertem am eigenen Unvermögen. Von den Steyrern kam noch relativ wenig. Nach den ersten 45 Minuten ging es so für Hörsching und die Am. Steyr ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei konnten die Gäste dann einen Gang hochschalten. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis die SK Amateure Steyr in Minute 68 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderten – Mehmetemin Güngör, die Lebensversicherung der Amateure, bugsierte das Leder eiskalt in die Maschen. Rückkehrer Jetmir Rama versenkte kurz vor Schluss nach Vorarbeit von Güngör die Kugel zum 2:0 (85.). In der Nachspielzeit (94.) gelang dem SC Hörsching der Anschlusstreffer, Lukas Wahlmüller zeichnete sich dafür verantwortlich. Letzten Endes gingen die Am. Steyr im Duell mit der Heimmannschaft als Sieger hervor.

Hörsching tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei der Union Mitterkirchen an. Einen Tag später empfangen die Am. Steyr den Ennser Sportklub.

Bezirksliga Ost: SC Hörsching – SK Amateure Steyr, 1:2 (0:0)

94 Lukas Wahlmüller 1:2

85 Jetmir Rama 0:2

68 Mehmetemin Güngör 0:1

