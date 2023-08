Last-Minute-Held Weber schlägt zu: SV Garsten fährt knappen Heimsieg ein

Details Montag, 28. August 2023 20:06

Der SV Garsten empfing in Runde zwei der Bezirksliga Ost am heimischen Sportplatz die ASKÖ Doppl-Hart. Die Truppe von Neo-Coach Alexander Ibser konnte bereits den ersten Spieltag siegreich gestalten, gewann man auf auswärtigem Terrain in Ansfelden mit 3:1. Auch das Heimdebüt des ehemaligen Bundesliga-Profis fand ein Happy-End: Es dauerte trotz einiger guter Chancen 94 Minuten, bis die Garstner in Führung gehen konnten. Doppl ging nach dem Heimsieg gegen Kematen-Piberbach/Rohr so zum ersten Mal leer aus.

Unspektakuläre, ausgeglichene erste Hälfte

Knapp 200 Zuschauer sahen eine etwas zerfahrene Anfangsphase, in der die im Vorfeld favorisierten Garstner nicht so wirklich ins Spiel kamen. Auch Doppl-Hart konnte vereinzelte Unsortiertheiten der Heimischen nicht nutzen, vereinzelt ließ man sich in der gefährlichen Zone zwar blicken, konnte aus jenen Situationen jedoch auch kein Kapital schlagen. So ging es vorerst torlos in die Kabinen. Für Durchgang zwei nahmen sich die Garstner dann einiges vor, wirkten nun etwas zielstrebiger und brachten sich öfter in bessere Abschlusspositionen. Stefan Thallinger hatte nach einem langen Ball so in Minute 59 die große Gelegenheit auf den Führungstreffer, sein Heber landete aber knapp hinter dem Tor.

Doppl hat Führung auf dem Fuß – Weber erlöst Garsten

Auch infolgedessen konnten die Garstner noch einen Zahn zulegen, agierten wesentlich druckvoller als der Gegner und trugen so auch gute Vorstöße vor. Indes war ein nun fast unsichtbarer Gegner vorwiegend mit der Defensivarbeit beschäftigt. Die Hausherren schienen dennoch zu verzweifeln, trotz besagter starker Angriffe haderte man gehörig mit der Chancenverwertung, brachte die Kugel teils aus kurzer Entfernung nicht in die Maschen. Dann, Glück im Unglück für Garsten – nach einem Stanglpass hatte auch ein Doppler Angreifer sein Visier nicht adäquat eingestellt und vergab aus kurzer Distanz. Ein Unentschieden bahnte sich an, daraus wurde jedoch nichts: Garstens Kapitän Paul Weber, in Minute 88 noch einen Kopfball ans Aluminium gesetzt, konnte nach einem langen Ball in den Strafraum und darauffolgender Vorarbeit von Alexander Straßer das Netz endlich zum Zappeln bringen (94.).

Am kommenden Freitag tritt der SV Garsten beim SC St. Valentin an, während Doppl-Hart zwei Tage später die FC Blau-Weiß Linz Amateure empfängt.

Stimme zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Alles in allem denke ich, dass das aufgrund der Chancen ein verdienter Sieg für uns war, auch wenn das Tor spät gefallen ist. Doppl-Hart hat uns alles abverlangt, das war ein hartes Stück Arbeit. Für uns war es wichtig, nach dem Auswärtssieg in Ansfelden gleich nachzulegen im ersten Heimspiel. Die Bezirksliga ist kein leichtes Pflaster, da muss man in jedem Match viel investieren, um als Sieger vom Platz zu gehen."

Die Besten: Paul Weber (IV), Julian Tischler (ZM)

Bezirksliga Ost: SV Garsten – ASKÖ Doppl-Hart 74, 1:0 (0:0)

94 Paul Josef Weber 1:0

