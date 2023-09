BW-Linz Amateure hadern erneut mit Chancenverwertung – ASKÖ Doppl-Hart erschleicht sich Remis

Details Montag, 04. September 2023 22:04

Alte Geister suchten am gestrigen Sonntag die FC Blau-Weiß Linz Amateure heim: Einmal mehr präsentierte man sich auf auswärtigem Terrain bei der ASKÖ Doppl-Hart als spielerisch ungemein starke Mannschaft, haderte aber wieder mit sich selbst. Die Chancenverwertung macht der jungen zweiten Mannschaft des Bundesligisten immer wieder zu schaffen, so auch an Spieltag drei gegen lauf- und kampfstarke Doppler. Am Ende reichte es trotz zahlreicher guter Gelegenheiten nur für ein Remis.

Altmüller bringt dominante Gäste in Führung – Doppl vergibt vom Punkt

Von Beginn an war folgendes und womöglich erwartetes direkt zu beobachten: Eine spielfreudige, elanvolle Gästetruppe riss sofort das Kommando an sich und lenkte das Spiel über weite Strecken nach Belieben, während die Hausherren akribisch mit aller Kraft versuchten, sich gegen eine Gästeführung zu stemmen. Die Linzer erspielten sich so eine Chance nach der anderen, bis in Minute 33 endlich das Runde ins Eckige befördert werden konnte. Sommer-Neuzugang Elias Altmüller zeichnete sich für die erlösende Führung verantwortlich. Kurz darauf folgte ein großer Aufreger: Nach einem vermeintlichen Handspiel im Linzer Strafraum zeigte Schiedsrichter Oliver Plöderl auf den Punkt – die Gäste konnten es nicht fassen. Zu deren Glück trat Andreas Zürnsack an und ließ seine große Chance auf den Ausgleich ungenützt, sodass die Jagodic-Truppe zum Pausenpfiff eine hauchdünne Führung inne hatte.

Gäste stehen sich selbst im Weg

In der zweiten Hälfte änderte sich wenig an der Spielcharakteristik. Auch wenn die Hausherren am Zug gewesen wären, waren die blau-weißen nach wie vor die offensivere, mutigere Mannschaft und dem 2:0 deutlich näher, als Doppl am Ausgleich. Auch von der Bank kam in den Minuten 60 bzw. 68 ordentlich frischer Wind, die Chancen häuften sich, aber man brachte das Leder einfach nicht im Tor unter. Dann ereignete sich Kurioses: Der eingewechselte Marc Marcel Sakdikun schlenzte den Ball an Doppl-Keeper Matthias Sallinger vorbei, die Kugel wäre eigentlich schon von selbst ins Tor gerollt, Blau-Weiß-Stürmer Muginga Mpota stürmte jedoch noch heran und drückte letztlich selbst das Spielgerät über die Linie – der Haken dabei: Mpota war eindeutig aus dem Abseits gestartet, der Treffer wurde so regelkonform aberkannt. Bitter für die Schützlinge von Svetislav Jagodic, die sich obendrein sogar noch den Ausgleich fingen. Die Hausherren fanden in Minute 86 nochmal den Weg in den Strafraum und nutzten eine Unachtsamkeit der Gäste, Zürnsack stellte so staubtrocken auf 1:1. Am Ende war es ein gebrauchter Tag für die FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Am Freitag, den 08.09.2023 (19:30 Uhr) reist die ASKÖ Doppl-Hart zur Union HAKAKÜCHE Ansfelden, einen Tag später (16:00 Uhr) begrüßen die BW Linz Amateure den SC St. Valentin vor heimischer Kulisse.

Stimme zum Spiel

Werner Mayer (Sportlicher Leiter FC Blau-Weiß Linz Amateure):

„Die Chancenerarbeitung stimmt uns positiv, an der Chancenverwertung müssen wir wiederum arbeiten. Auch bei der Entwicklung der U18-Spieler bin ich guter Dinge, die bekommen ständig ihre Spielzeit bei den Amateuren und liefern auch ab."

Die Besten: Pauschallob Defensive

Bezirksliga Ost: ASKÖ Doppl-Hart 74 – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 1:1 (0:1)

86 Andreas Zürnsack 1:1

33 Elias Altmüller 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.