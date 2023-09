Ersatzgeschwächte Union Bad Hall punktet dreifach in Mitterkirchen

Details Sonntag, 10. September 2023 19:53

Am gestrigen Samstag trat die Union Bad Hall die weite Reise zur Union Mitterkirchen an. Auch wenn die Mitterkirchner bislang nicht sonderlich viele Punkte einfahren konnten, gilt die Truppe von Michael Aichinger als schwer zu bespielender, unangenehmer Gegner, vor allem auf heimischem Terrain. Trotz einiger Ausfälle meisterte die Hieblinger-Elf die schwere Aufgabe und siegte hauchzart mit 1:0.

Unspektakuläre erste Hälfte

Ohne Patrick Grillitsch, Manfred Rabenhaupt und Bernhard Reichl reisten die Kurstädter nach Mitterkirchen – eigentlich drei zentrale Stützen im Spiel der Bad Haller. Dementsprechend schleppend verlief Durchgang eins, Mitterkirchen gelang in Punkte spielerische Gestaltung etwas mehr, verbuchte die Aichinger-Truppe etwas mehr Ballbesitz, im vorderen Drittel war aber immer Endstation. Letztlich ging eine eher verhaltene erste Hälfte, die sich vorwiegend im Mittelfeld abspielte, ohne Tore zu Ende.

Bad Hall erarbeitet sich Chancenplus

In den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel war Mitterkirchen noch federführend, mit fortschreitender Spieldauer kippte die Partie aber zugunsten der Gäste. In Minute 57 auch dann die erste Top-Chance für die Haller: Nach einem traumhaften Diagonalball von Georg Storz legte Marcel Wolflehner ab auf Miklos Micsinai, dessen Abschluss aus knapp 13 Metern konnte aber geblockt werden. In der 76. Spielminute war es dann soweit: Nach einem Steckpass von Micsinai stand Wolflehner frei vor dem Mitterkirchner Heiligtum und verwertete gekonnt ins rechte Eck. Mit dem Gegentreffer wurden die Hausherren wieder etwas aktiver und legten nochmal die Brechstange an. In den Schlussminuten kam dann noch etwas hektik ins Spiel, einmal zeichnete sich Bad Hall Keeper Florian Kastler aus, einmal stellte sich Storz einem Mitterkichner Angreifer in letzter Not in den Weg.

Am nächsten Samstag reist die Union Mitterkirchen zu den SK Amateure Steyr, zeitgleich empfängt die Union Bad Hall den SC Kronstorf.

Stimme zum Spiel

Mario Hieblinger (Trainer Union Bad Hall):

„Im Endeffekt wären wir mit einem Unentschieden gestern schon zufrieden gewesen. Wir konnte mit unserem Willen und viel Leidenschaft letztlich das 1:0 erzwingen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Paul Weiermayr (ZM), Marcel Wolflehner (ST)

Bezirksliga Ost: Union Mitterkirchen – Union Zorn Gestra Bad Hall, 0:1 (0:0)

76 Marcel Wolflehner 0:1

