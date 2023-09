Kollnberger-Doppelpack reicht nicht: SK Amateure Steyr gewinnt Schlagabtausch gegen Union Neuhofen

Details Sonntag, 10. September 2023 20:29

Mit dem Duell SK Amateure Steyr gegen Union Neuhofen stand in der vierten Runde der Bezirksliga Ost ein spannender Schlagabtausch auf dem Programm. Beide Teams erzielten in der laufenden Saison noch nicht ganz die erwünschten Ergebnisse, konnten mit guten bis starken Leistung aber aufzeigen und doch schon punkten. Letztlich wurden die Steyrer ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten vor heimischem Publikum mit 4:2.

Ausgeglichener erster Durchgang

Ein angeschlagener Mehmetemin Güngör, der als absoluter Unterschiedsspieler in den Reihen der Amateure gilt, nahm nach dem Ausfall in der Vorwoche gegen den Aufsteiger von Beginn an nur auf der Bank Platz, sah aber wie sein Team früh in Führung ging. Nach einem Eckball stieg Jetmir Rama am höchsten und köpfte das Leder in die Maschen (11.). Die Antwort der Neuhofner folgte aber nur wenig später: Nach Vorarbeit von Fatlum Emruli tankte sich Simon Kollnberger traumhaft durch den Steyrer Defensivverbund und blieb auch vor dem Kasten eiskalt (19.). Infolgedessen war die Partie ein wenig zerfahren, sonderlich viele Torchancen gab es nicht mehr zu sehen. Lediglich ein Abschluss von Emruli landete noch hauchzart über dem Querbalken, am Stand änderte sich aber vorerst nichts mehr.

Güngör-Einwechslung bringt Trendwende

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht sonderlich lange, bis der nächste Treffer fiel. Nach Vorarbeit von Youngstar Andreas Forstner lenkte Kollnberger die Kugel in die Maschen (52.). Das Trainerteam der Steyrer reagierte umgehend und brachte sofort Topstürmer Güngör ins Spiel, der umgehend für ordentlich Wirbel sorgte. So folgte knapp neun Minuten später schon der Ausgleich, diesmal war nach einer Ecke Rayan Hasan zur Stelle und verwertete im Gestochere zum 2:2. Folglich hatte Kollnberger die Chance seinen Hattrick zu schnüren, scheiterte aber an Steyr-Keeper Manuel Draber. Postwendend fing sich Neuhofen gegen eine nun druckvollere Heimtruppe den nächsten Gegentreffer. Nach Vorarbeit von Güngör verwertete Bashkim Biticaj zum 3:2 (77.). Eben jener war knapp fünf Minuten später erneut zur Stelle, abermals nach einem Eckstoß vollendete Biticaj zum 4:2-Endstand.

Am kommenden Samstag treffen die Am. Steyr auf die Union Mitterkirchen, die Union Neuhofen spielt tags zuvor gegen die ASKÖ Doppl-Hart 74.

Stimme zum Spiel

Rexhe Bytyci (Trainer SK Amateure Steyr):

„Wir haben im zweiten Durchgang einige Aktionen nicht gut ausgespielt, sonst hätten wir den einen oder anderen Treffer nachlegen können. Neuhofen hat gut mit langen Bällen gearbeitet, die der Stürmer immer abgelegt hat, das war aber sehr durchschaubar. Grundsätzlich hatten wir das Spiel in unserer Hand, das war ein verdienter Heimsieg. Das hebt die Moral sicher für die nächsten Aufgaben."

Die Besten: Mehmetemin Güngör (ST), Bashkim Biticaj (ST) bzw. Pauschallob

Bezirksliga Ost: SK Amateure Steyr – Union Neuhofen an der Krems, 4:2 (1:1)

82 Bashkim Biticaj 4:2

77 Bashkim Biticaj 3:2

61 Rayan Haji Hasan 2:2

52 Simon Kollnberger 1:2

19 Simon Kollnberger 1:1

11 Jetmir Rama 1:0

