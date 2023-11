Trainersuche und Kampf um den Klassenerhalt bei den UVB Juniors

Details Mittwoch, 22. November 2023 10:59

Die UVB Vöcklamarkt Juniors sind der Unterbau für die Vöcklamarkter Regionalliga Mannschaft. Dadurch gibt es Saison für Saison viele personelle Veränderungen, junge Spieler empfehlen sich für die Regionalliga und brechen weg, Talente aus dem Nachwuchs oder der Region stoßen neu hinzu. In dieser Saison hat die Mannschaft noch nicht den erwünschten Erfolg geliefert und aktuell stehen die UVB Juniors auf dem Vorletzten Platz der Bezirksliga Süd.

Offensiv zu wenig Durchschlagskraft

In der Vorbereitung ging es einmal mehr darum, die neu-zusammengewürfelte Mannschaft zu einer Einheit zu formen, die Ergebnisse haben dabei nicht schlecht ausgeschaut. In der Meisterschaft haben sie sich aber oft schwergetan, erzählt Teambetreuer Hans Peter Gaugger: „Es war ein auf und ab, die Konstanz hat uns gefehlt. Die Leistung war meistens gut, aber wir haben einfach keine Tore geschossen“. Bei nur acht geschossenen Toren aus 13 Spielen muss im Frühjahr mehr von der Offensive kommen. Auch das war ein Grund, warum nach dem 1:1 gegen Attergau (der einzige Punktgewinn des Schlusslichts) Trainer Kornel Müller seinen Hut nehmen musste.

Trainerfrage weiter offen

Auf Müller folgte Gerhard Mayr, der im ersten Spiel unter seiner Leitung auch den ersten Saisonsieg bejubeln konnte. Gegen Hohenzell gab’s mit einem 2:1 Heimerfolg zum einzigen Mal die volle Punkteausbeute für die UVB Juniors. Defensiv spielen sie aber gut mit, nur gegen Neuhofen kamen sie etwas unter die Räder, ansonsten haben sie maximal mit zwei Toren unterschied verloren. Weil Mayr nur interimistisch eingesprungen ist, gilt diese Personalie als oberste Priorität: „Es gibt aktuell noch keine Zu- oder Abgänge. Jetzt wird aktuell beraten, wir müssen einen neuen Trainer suchen. Die Trainerfrage ist vorrangig“, erklärt der Teambetreuer.

Wie geht’s weiter bei den Juniors?

Neuzugänge sind nicht ausgeschlossen, die Kaderplanung hängt aber eng mit jener der Regionalliga-Mannschaft zusammen. Mitte Jänner starten die Juniors wieder in die Vorbereitung am heimischen Kunstrasen, auf ein Trainingslager verzichten sie. Das Ziel ist für Gaugger klar: „Der Klassenerhalt. Ich bin optimistisch, dass es im Frühjahr besser läuft und wir die Klasse halten können, aber es wird schwierig. Der Kader ist so jung und es ist nicht einfach zu planen, wer kommt und wie die Verletzungssituation uns und die KM beeinflusst“.

Spannung im Abstiegskampf

Der Rückstand auf die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b beträgt nur vier Punkte, Schlierbach auf Rang zehn ist sechs Punkte entfernt: „Attergau ist abgeschlagen. Wir müssen zuversichtlich bleiben. Ich denke, Schlierbach, Vorchdorf, Allhaming und wir werden uns das ausmachen“ schätzt Gaugger die Situation ein. In der Meisterfrage sieht er Neuhofen einen Ticken vor Gunskirchen: „Sie waren im Duell mit uns spielerisch besser“.

