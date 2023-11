Nach Trainerwechsel im Sommer: FC Attnang mit Leistungssteigerung!

Details Montag, 27. November 2023 09:38

In der letzten Saison musste der FC Spitz Attnang lange zittern, am Ende wurde es der 12. Rang und man konnte die Klasse halten. Nach einer starken Herbstsaison hat man die eigenen Erwartungen sogar ein Stück weit übertroffen und so steht Attnang zur Halbzeit auf dem 4. Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd. Neben einigen Spielertransfers gab es im Sommer auch einen Wechsel auf der Trainerbank.

Mit neuem Trainer zu starker Hinrunde

Nach vielen Jahren und zwei Aufstiegen beendete Adiz Cetin im Sommer seine Trainertätigkeit in Attnang, auf ihn folgte Benjamin Troppmair. Auch im Hinblick auf die abgelaufene Spielzeit, war die Erwartungshaltung erst noch recht zurückhaltend, wie der Trainer erklärt: „Wir haben geglaubt, dass es bis zum Schluss schwer wird, die Liga ist recht ausgeglichen. Das Ziel war eine sorgenfreie Saison und im Lauf der Meisterschaft haben wir gesehen, dass wir regelmäßig punkten“. Außer im Spiel gegen den Herbstmeister Gunskirchen spielt Attnang immer um den Sieg mit, dem 2. Platzierten Neuhofen konnte sogar ein Punkt abgeknöpft werden. Unterm Strich stehen sieben Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen: „Gegen Mitte der Meisterschaft haben wir gesagt, dass wir mindestens 20 Punkte im Winter haben wollen. Jetzt stehen wir bei 24 und es war ein sehr erfolgreicher Herbst“, resümiert Troppmair.

Vertrauen in den eigenen Kader

Im Sommer gab es einige Zu- und Abgänge am Spitzberg, jetzt im Winter wird die Übertrittsphase eher ruhig ablaufen. Abgänge sind aktuell keine geplant, auf der Zugangsseite werden Gespräche mit einem jungen Spieler geführt: „Ansonsten war’s das so weit. Wir wollen den Kader nicht unnötig aufblasen und vertrauen den Spielern“, zeigt sich der Trainer zufrieden mit seinen Kickern. Ende Jänner startet der FC in die Vorbereitung, für ein Trainingslager geht’s ins Ausland, ehe es zum Rückrundenauftakt gegen die Vorletzten UVB Juniors geht.

Kader weiterentwickeln und Leistung bestätigen

In der Aufstiegsfrage glaubt Troppmair an keine Überraschung: „Die zwei vorne werden sich’s ausmachen. Wir haben nicht vor aufzusteigen“. Trotzdem will man in Attnang jedes Spiel gewinnen und die Punkteausbeute aus der Hinrunde bestätigen. Im Hinblick auf die nächste Saison soll der Kader weitestgehend zusammengehalten werden und die nächsten Schritte in der Entwicklung machen. Im Punkto Absteiger kann der Trainer keine Prognose abgegeben: „Gegen die UVB Juniors haben wir uns sehr schwer getan. Ich traue es auch Attergau noch zu, einen Lauf zu starten, aber mit einem Punkt nach der Hinrunde wird es verdammt schwierig“.

