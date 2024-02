SV Hohenzell setzt weiterhin auf Kontinuität und strebt weitere Rangverbesserung an

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 21:14

Der SV Hohenzell ist ein Team, welches seit Jahren mit Erfolg auf Kontinuität setzt. In der Saison 2021/22 gelang der Sprung in die Bezirksliga, in der man sich auf Anhieb akklimatisieren konnte und mit einem jungen Team eine absolute Bereicherung für die neue sportliche Umgebung darstellt. In der abgelaufenen Hinrunde konnte man die Leistungen aus der ersten Saison mehr als bestätigen. Ligaportal warf gemeinsam mit Werner Sickinger, dem Headcoach der Hohenzeller, einen etwas präziseren Blick auf die Hinrunde.

Erneute Verbesserung

Wie bereits angesprochen, konnte sich die Sickinger-Elf im Vergleich zur ersten Bezirksliga-Saison erneut verbessern. Nach dem Herbst Herbst steht man mit 22 Zählern auf Platz sechs und machte vor allem in der Defensive einen sehr stabilen Eindruck. Mit nur zwölf Gegentoren gehört man, was diese Statistik betrifft, zu den Topteams der Liga. „Wir können mit den 22 Punkten zufrieden sein. Ich denke, wir können dadurch eine halbwegs entspannte Rückrunde spielen. Die gute Entwicklung stimmt mich positiv.“, freute sich der Übungsleiter über die gelungene Herbstmeisterschaft.

Breiter Kader, ruhiger Winter

Die Transferaktivitäten in der Übertrittszeit beobachteten die Hohenzeller lediglich als interessierter Beobachter: „Wir hatten keine Notwendigkeit und vertrauen auf unseren großen Kader. Wir haben viele junge Spieler dabei und sind in der 1b auch sehr stark. Wenn wir Ausfälle haben, können wir die so gut abfedern.“, so Sickinger über seinen aktuellen Kader. Einige Verletzungen konnten über die Pause hinweg auskuriert werden, Stürmer Elias Riegler wird aber im Frühjahr weiterhin fehlen. So bleibt vorerst in Hohenzell alles beim Alten.

Top-5 als großes Ziel

Auch im Frühjahr soll es für den SV Hohenzell weiter nach oben gehen. Man ist zwar mit dem aktuellen Abschneiden sehr zufrieden, will aber weiter nach vorne: „Wir haben die Top-5 schon im Visier, das ist der sportliche Anreiz und auch realistisch. Wir wollen wenn es geht die Vorderen ärgern. Es ist auch wichtig, schnell Punkte zu sammeln, um mit den hinteren Rängen nichts zu tun zu haben.“, freut sich Sickinger vor allem auf die Duelle gegen Gunskirchen und Neuhofen. Die Hohenzeller starteten nach einem individuellen Trainingsprogramm verhältnismäßig spät ins Mannschaftstraining und konnten ihr erstes Aufbauspiel direkt gewinnen (2:1 gg. UFC Eferding). Trainingslager ist keines geplant, da man durch die Kontinuität ohnehin über eine eingeschworene Truppe verfügt und diesbezüglich keinen Bedarf hat.