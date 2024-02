Vizeherbstmeister USV Neuhofen/I.: "Sehen uns auf lange Sicht in der Bezirksliga"

Details Montag, 12. Februar 2024 20:54

Der USV Neuhofen im Innkreis hat sich nach der Meister- und Aufstiegssaison 2021/22 eine Etage höher in der Bezirksliga Süd herausragend akklimatisieren und großteils Spitzenleistungen abrufen können. In der abgelaufenen Hinrunde mischte man einmal mehr die Liga auf und schrammte nur hauchzart am Herbstmeistertitel vorbei. Ligaportal nahm die erste Saisonhälfte gemeinsam mit Daniel Peer, dem Sportlichen Leiter des Klubs, genauer unter die Lupe.

Herzzerreissendes Herbstfinale

Die Neuhofner legten einen furiosen Start hin und waren lange Zeit nicht zu stoppen: Von den ersten zwölf Spielen konnte man ganze zehn gewinnen und musste sich zwei Mal mit einem Punkt zufrieden geben. Dementsprechend verdient hatte man in der letzten Runde dann alle Trümpfe in der Hand, musste nur noch die Hürde SV Hohenzell vor heimischer Kulisse meistern. Auch in der letzten Partie war man lange auf Herbstmeisterkurs, verlor letztlich aufgrund zweier später Tore knapp mit 2:3 und händigte die Winterkrone an Gunskirchen aus: „Wir sind jetzt Zweiter und damit die Jäger, die Rolle nehmen wir gern an. Das wird bis zum Schluss eine spannende Meisterschaft.“, resümierte Peer die erste Saisonhälfte.

Youngstar kehrt aus Deutschland zurück – Neuer Keeper verpflichtet

Aufgrund der starken Leistungen gab es dementsprechend auch nur wenige Veränderungen im Winter. Michael Schmidbauer verließ die Neuhofner und hofft, in Utzenaich künftig mehr Einsatzzeit zu bekommen. Mit Adin Kuljic verpflichtete man einen jungen Torwart, der sowohl in der Jugend des FC Liefering, als auch bei RB Salzburg zwischen den Pfosten stand und über eine ausgezeichnete Ausbildung verfügt. Zudem kehrt Jonathan Adegoke von seinem Gastspiel bei einem Fußballinternat in Deutschland zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Großer Coup angestrebt

Als man noch mit der zweiten Mannschaft des SV Ried kooperierte, war man eine Zeit lang auch in der Landesliga präsent. Dies soll nun ohne den „großen Bruder“ auch gelingen: „Neuhofen war als eigenständiger Verein noch nie in der Landesliga, das wäre das absolute Highlight für uns. Wir werden unser bestes tun, um das zu schaffen.“, freut sich Peer auf die Rückrunde. Auf lange Sicht sieht man sich dennoch in der Bezirksliga und will die Weiterentwicklung und Integration junger Nachwuchsspieler weiterhin forcieren, was eine Etage höher möglicherweise mehr auf der Strecke bleiben müsste, weil die Kaderqualität doch etwas höher sein müsste.