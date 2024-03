Union Gunskirchen auf Landesliga-Kurs: Headcoach und Sportchef Patrick Datscher im Interview!

Details Dienstag, 12. März 2024 16:47

Die Union Gunskirchen konnte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessern und ging diese Saison als einer der Favoriten auf den Meistertitel ins Rennen. Im Herbst bewies man auch, dass man das Zeug dazu hat, überwintert die Truppe von Patrick Datscher, der die Fäden als Übungsleiter und Sportchef bei der Union zieht, auf Tabellenplatz eins. Ligaportal bat den Erfolgscoach zum Interview und sprach mit ihm über die Hinrunde, die Transfers und die Ambitionen des Klubs.

Ligaportal: Ihr konntet erneut eine starke Hinserie spielen und überwintert als Herbstmeister. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?

Datscher: „Ich glaube, dass die Konstanz, die wir über die dreizehn Spiele hinweg an den Tag legen konnte, den Ausschlag gegeben hat. Die Mannschaft nimmt das Training und die Vorgaben auch voll an und zieht mit, die gute Stimmung und die Mischung aus vielen jungen Spielern und starken Einzelspielern trägt sicherlich auch dazu bei. Dementsprechend hoffen wir, dass wir den Schwung auch in die Frühjahrssaison mitnehmen können."

Ligaportal: Was hat sich bei euch im Winter getan?

Datscher: „Wir haben einen Abgang, Dino Coralic ist nach Bad Hall gewechselt. Als Ersatz haben wir Dario Kajic, der zuvor in St. Marienkirchen gespielt hat, verpflichtet. Zudem haben wir Ivan Josipovic und Majlind Salihu, die eigentlich Gunskirchner sind, zurückgeholt. Die beiden haben einmal einen anderen Weg eingeschlagen und wollen sich jetzt doch noch einmal bei uns beweisen.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem restlichen Kader aus, sind alle fit?

Datscher: „Grundsätzlich sind alle fit. Alexander Gruber hatte im Herbst großteils mit Knieproblemen zu kämpfen. Der ist jetzt wieder voll fit und eine super Alternative im Mittelfeld, konnte zudem jedes Training und Spiel absolvieren.“

Ligaportal: Wenn man an der Spitze überwintert möchte man am Ende bestimmt auch ganz oben stehen. Ist der Meistertitel auch euer dezidiertes Ziel?

Datscher: „Klar, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Bei uns ist aber nicht immer alles so einfach, das muss man auch dazusagen. Wir machen aus unseren Möglichkeiten denke ich sehr viel, bleiben aber auch bodenständig. Unser Ziel ist, bis 2025 in die Landesliga aufzusteigen, an dem hat sich nach wie vor nichts geändert. Wir machen uns wenig Druck und schauen von Spiel zu Spiel. Die erste Partie gegen Neuhofen, hoffentlich vor einem großen Publikum, wird direkt wegweisend. Wir versuchen aber auf alle Fälle nicht nur das Sportliche Landesliga-reif zu machen, sondern auch das drumherum – die Infrastruktur, Sponsoren-Landschaft, Marketing – das ist sehr viel Arbeit, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Ligaportal: Was war euer Fahrplan in der Vorbereitung? Was steht noch an?

Datscher: „Wir haben neun Testspiele absolviert, durchaus auch gegen höherklassige Mannschaften wie St. Florian, Bad Wimsbach und Naarn. Die konnten wir mit ganz guten Ergebnissen bestreiten, auch wenn das gar nicht so wichtig ist. Wir haben optimale Trainingsbedingungen vorgefunden und konnten die Vorbereitung fast verletzungsfrei durchführen. Der Fokus lag ganz klar auf dem Gegenpressing, da haben wir sehr viele Stunden investiert, um das zu verbessern. Jetzt schauen wir, was die Zukunft bringt.“

