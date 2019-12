Bezirksliga Süd: "Stabile Experten-Tabelle"

Details Sonntag, 29. Dezember 2019 14:07

In der Herbstsaison 2019 der Bezirksliga Süd versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die Experten hatten bei ihren Tipps den "richtigen Riecher" und setzten Herbstmeister ASKÖ Ohlsdorf und Verfolger TSV Frankenburg auf die Plätze eins und zwei. Die Union Gunskirchen, die nur als Achter überwintert, landete hingegen am überraschenden dritten Rang. Für den Dritten aus Neuhofen/Krems reichte es nur zum sechsten Platz. Der SV Pichl wurde die "Rote Laterne" auch in der "Experten-Tabelle" nicht los und ergatterte lediglich drei Punkte.

Expertentipps:

Runde 1 - Ewald Hollinger, Sportchef Union Schlierbach

Runde 2 - Kornel Müller, Trainer TSV Frankenburg

Runde 3 - Almir Memic, Trainer SV Pichl

Runde 4 - Peter Maier, Sportchef ASKÖ Vorchdorf

Runde 5 - Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt

Runde 6 - Michael Zaiser, Ex-Trainer Union Thalheim

Runde 7 - Thomas Schober, Sportchef und Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors

Runde 8 - Christoph Mühllechner, Trainer Union Vöcklamarkt Juniors

Runde 9 - Christian Arthofer, Sportchef Union Buchkirchen

Runde 10 - Andreas Reich, Trainer Union Gunskirchen

Runde 11 - Thomas Bischof, Sportchef Union Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen

Runde 12 - Norbert Hutterer, Trainer ASKÖ Ohlsdorf

Runde 13 - Mario Hieblinger, Spielertrainer Union Neuhofen/Krems

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) ASKÖ Ohlsdorf 27 (32) 23- 9

2. (02) TSV Frankenburg 26 (24) 23-13

3. (08) Union Gunskirchen 22 (17) 19-15

4. (09) ASKÖ Vorchdorf 21 (16) 22-16

5. (07) Union Buchkirchen 21 (17) 18-18

6. (03) Union Neuhofen/Krems 20 (24) 22-18

7. (10) Union Neukirchen/Vöckla 20 (15) 18-17

8. (11) Union Vöcklamarkt Juniors 18 (13) 18-15

9. (05) Union Gschwandt 17 (20) 17-16

10. (04) UFC Attergau 15 (21) 16-18

11. (13) Union Thalheim 13 (11) 13-19

12. (12) SPG Allhaming/Weißkirchen Juniors 11 (12) 15-20

13. (06) Union Schlierbach 8 (18) 15-31

14. (14) SV Pichl 3 (11) 9-24

