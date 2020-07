Überraschender Trainerwechsel in Vorchdorf

Details Sonntag, 12. Juli 2020 22:54

Erst im September des Vorjahres ersetzte der 27-jährige Lukas Huemer, bis dahin als Trainer des FC Altmünster tätig, David Tuschek als Übungsleiter bei der ASKÖ Schachner Vorchdorf. Huemer führte sein Team im Herbst auf den neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga Süd. "Lukas hat im letzten Winter eine wirklich bemerkenswerte Vorbereitung gestaltet, fast alle Testspiele gewonnen und wir waren überzeugt, dass wir im Frühjahr dank seiner intensiven Arbeit deutlich besser abschneiden werden", erklärt Sportvorstand Hans Kronberger. Im Frühjahr gab es bekanntlich keine Meisterschaft und so konnte der junge Trainer auch keine Früchte ernten. Im Trainerkurs für die UEFA-B-Lizenz im Juni dieses Jahres ist Huemer scheinbar sehr positiv aufgefallen und erhielt völlig überraschend ein Angebot der Akademie der SV Josko Ried, das er auch angenommen hat. Er wird dort ab 1. August als Co-Trainer der U18-Mannschaft fungieren.

Bisheriger 1b-Trainer übernimmt KM-Chefposten

"Es trifft uns wirklich hart, dass uns Huemer verlässt, denn wir hatten derzeit ein nahezu perfektes Trainerteam. Aber es ist für ihn eine große Chance, in den Profi-Bereich zu kommen und die will er einfach nützen", akzeptiert Kronberger die Entscheidung seines bisherigen Trainers. Der Vorstand hat daraufhin den bisherigen 1b-Coach Christoph Kronberger kontaktiert und ihn zum Cheftrainer des Bezirksligisten bestellt. Der 31-jährige Kronberger, er ist übrigens ein Cousin von Huemer, kann schon auf Erfolge als Nachwuchscoach beim SK Wimsbach verweisen, hat mehrere Trainerausbildungen erfolgreich absolviert und wird den eingeschlagenen Weg Huemers fortsetzen. "Wir wollen uns eine eigene Handschrift erarbeiten, attraktiven Fußball spielen und vor allem unser Vereinsmotto `Fußball mit Leidenschaft` auf den Rasen bringen", so der motivierte Neo-Trainer, der als Spieler mit dem SK Bad Wimsbach 2018 Meister in der Bezirksliga geworden war und danach seine Spielerkarriere beendet hat.

