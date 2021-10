"Schöner Arbeitssieg" - Thalheim bleibt mit 4:1-Sieg gegen Gunskirchen dran

In der 18. Spielminute gingen die Thalheimer durch Can Keceli in Führung. Die erste Halbzeit hatte spieltechnisch eher wenig zu bieten und so ging es auch mit dieser 1:0-Führung für die Heimmannschaft zur Pause in die Kabinen.





Vier Tore in Halbzeit Zwei



Nach Wiederanpfiff für die zweite Halbzeit durch Referee Savas Caliskan glich in der 55. Minute Aleksander Popovic für die Gäste aus Gunskirchen zum 1:1 aus (55.). Danach ging es Schlag auf Schlag was Tore betrifft, nämlich auf der Seite des Gastgebers: In der 56. Minute erhöhte Stefan Haslgruber auf 2:1 und ind der 60. Minute Matej Kajic auf 3:1. Doch das sollte es für die Thalheimer noch nicht gewesen sein, denn kurz vor dem Schlusspfiff rundete Heiko Heinzlmeier noch auf 4:1 aus Thalheimer Sicht ab (93.). Sieger Thalheim bleibt mit diesen gewonnenen drei Punkten also dran und steht aktuell auf dem zweiten Platz.

Union GB KFZ Thalheim befindet sich nach diesem Erfolg zurzeit mit einem 17:10-Torverhältnis und 16 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd. Die aktuelle Bilanz nach acht Runden lautet: Fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.







Bei Gegner Union Oberndorfer Gunskirchen hingegen sieht es so aus: Die Gunskirchener befinden sich momentan mit einem 15:14-Torverhältnis und elf Punkten auf dem fünften Rang. Aktuelle Bilanz: Drei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.