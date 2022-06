2. Auflage des Traunsee-Almtalcups startet am 8. Juli

Erstmals dabei ist der FC Altmünster, der im Eröffnungsspiel zu Hause auf Titelverteidiger ASKÖ Vorchdorf trifft (Freitag, 8. Juli, 18:30, Traunsteinstadion).

Die weiteren Begegnungen der 1. Runde:

Die zweite Runde steht am Mittwoch, 13. Juli am Programm, die jeweiligen Spiele und Beginnzeiten sind auf den Facebook-Seiten der teilnehmenden Vereine zu finden. Das Finale mit allen acht Teams und der abschließenden Siegerehrung findet am Samstag,16. Juli in der Robex-Arena in Pettenbach ab 13 Uhr mit einem Rahmenprogramm statt (Siegerehrung um ca. 21 Uhr). Eintritt: 5 Euro; Frauen, Kinder bis 15 Jahre und Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt.