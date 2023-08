Nach Fehlstart, Trainerwechsel in Ohlsdorf - Neo-Coach leitet heutiges Training

Details Mittwoch, 30. August 2023 13:50

Nach einer mäßigen Rückrunde, mit 16 gesammelten Punkten, belegte die ASKÖ Ohlsdorf in der vergangenen Saison der Bezirksliga Süd den sechsten Rang. Die Veantwortlichen waren im Sommer am Transfermarkt aktiv und zogen einige Verstärkungen an Land. Doch in der neuen Spielzeit kam die ASKÖ bislang noch nicht aus den Startblöcken und blickt nach Niederlagen in Eberstalzell und Pichl auf ein noch jungfräuliches Punktekonto. Nach dem Fehlstart zogen die Ohlsdorfer in der noch jungen Saison früh die Reißleine und trennten sich am Dienstag von Trainer Klaus Hammer, der im letzten Sommer das Zepter übernommen hatte. Auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter stieg kurz vor Mitternacht weißer Rauch auf, wird der Neo-Coach am heutigen Abend das erste Training leiten und bei der Saison-Heim-Premiere am kommenden Samstag auf der Bank sitzen.

Trennung von Trainer Hammer

"Nachdem das Frühjahr nicht nach unserem Geschmack verlaufen war, in der neuen Saison einen Fehlstart verzeichnet haben und somit der Pfeil seit geraumer Zeit nicht in die richtige Richtung zeigt, haben wir einen Handlungsbedarf erkannt und mussten etwas tun. Wir alle kennen die Mechanismen im Fußballgeschäft und wissen, dass der Trainer das schwächste Glied ist. Klaus Hammer hat in seiner Amtszeit ein exzellentes Training geleitet und ausgezeichnet Arbeit geleistet, die Mannschaft hat die PS aber nicht auf den Platz gebracht", weiß Sportchef Kurt Wimmer. "In den ersten beiden Spielen haben wir zur Halbzeit jeweils geführt, sind dann am Ende aber leer ausgegangen. Um nicht frühzeitig aussichtslos ins Hintertreffen zu geraten, haben wir uns zu einem Trainerwechsel durchgerungen und uns von Klaus Hammer getrennt".

Neo-Coach Cetin trägt ab sofort die Verantwortung

Wenige Stunden nach der Trennung vom bisherigen Coach verpflichtete die ASKÖ Ohlsdorf einen neuen Übungsleiter. Adiz Cetin, der jahrelang beim FC Attnang erfolgreich tätig war und die "Spitz-Kicker" in die Bezirksliga geführt, sich im Sommer jedoch eine Auszeit genommen hatte, ist in Ohlsdorf ab sofort der neue, starke Mann an der Seitenlinie. "Auch wenn Cetin mit 40 Jahren zur jüngeren Trainer-Generation gehört, hat er in Gschwandt und Attnang ausgezeichnete Arbeit geleistet und war in seiner bisherigen Trainer-Karriere überaus erfolgreich. Wir sind überzeugt, mit seiner Verpflichtung eine gute Wahl getroffen zu haben und unter seiner Leitung ehestmöglich in die Spur finden zu können", hofft der Sportchef, dass unter der Leitung des Bosniers der oft zitierte Trainereffekt zum Tragen kommt. Denn bei der Saison-Heim-Premiere, am kommenden Samstag gegen den Landesliga-Absteiger aus Schlierbach, stehen die Rot-Weißen unter Zugzwang. "Auch wenn die Schlierbacher, ebenso wie wir, die ersten beiden Spiele verloren haben und demzufolge dringend Punkte benötigen, sehen wir dem Match vorsichtig optimistisch entgegen und wünschen uns am Samstag den ersten Saisonsieg", so Wimmer.

