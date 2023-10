8 Tore Spektakel endet in nächstem Sieg für USV Neuhofen/I.! 5:3-Erfolg in Eberstalzell

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 11:56

Im zweiten Spitzenspiel diese Woche in der Bezirksliga Süd trifft der 5. Platzierte Union Nexus Eberstalzell auf den 2. Platzierten USV Erler Haus Neuhofen/I. Die Gäste aus Neuhofen haben in der letzten Runde Konkurrent Windischgarsten mit einem 5:0 die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Hausherren hingegen haben letzte Woche mit 3:0 in Hohenzell verloren. Mit diesem 3:5 Sieg für Neuhofen setzt sich ein Spitzenduo etwas ab in der Tabelle.

Erste Halbzeit nach Maß für Gäste

Es haben noch nicht alle Fans ihre Plätze eingenommen, da steht es bereits 0:1 für die Gäste aus Neuhofen. Ein Langer Ball in die Spitze wird super verarbeitet und der erfahrene Edin Ibrahimovic erzielt die Führung. Nach zehn Minuten erhöhen die Gäste gleich auf 0:2. Im zweiten Spiel von Anfang an nach seiner Verletzung ist Michael Reifeltshammer zur Stelle und erzielt sein zweites Saisontor. Neuhofen spielt eine sehr starke erste Halbzeit. Sie zeigen sich sehr lauffreudig und spielen einen guten Fußball mit einigen schönen Spielzügen, wobei sie hinten wenig zulassen. Vor der Halbzeitpause erhöht Alexander Karl auch noch auf 0:3. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause.

Eberstalzell kommt nicht mehr ran

Die Gäste müssen in der Halbzeit Defensivspieler Fabian Pögl auswechseln, wodurch einiges an Stabilität verloren geht. Eberstalzell agiert fortan mit langen Bällen und diese Taktik funktioniert. In der Offensive sind sie sehr präsent, sie gewinnen mehr Kopfballduelle und drücken auf den Anschlusstreffer. In der 63. Minute klappt’s endlich aus Sicht der Heim-Elf und Tobias Breitwimmer bringt Eberstalzell zurück ins Spiel. Zehn Minuten später ist wieder Breitwimmer zur Stelle und verkürzt auf 2:3 – plötzlich liegt der Ausgleich in der Luft. Diese Hoffnung ersticken die Gäste aber sofort, denn nach dem Anstoß gibt’s den direkten Gegenzug und Karl sorgt mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag für das 2:4. Eberstalzell lässt sich davon nicht irritieren und drückt weiter nach vorne und so macht Andreas Strauß in der 77. Minute das 3:4. Kurz daruaf sieht aber Fabian Aigner von Eberstalzell für Kritik die zweite Gelbe und die Heim-Elf ist in der Schlussphase einen Mann weniger. Obwohl sie weiterhin alles reinwerfen und auf den Ausgleich drängen, erspielen sie sich keine hochkarätige Torchance mehr. So ist es Edin ibrahimovic, der in der Nachspielzeit mit seinem vierten Saisontor für den 3:5 Endstand für Neuhofen sorgt.

Stimme zum Spiel:

Heinz Etzlinger, Co-Trainer USV Neuhofen/I.:

„In der ersten Halbzeit waren wir wirklich sehr gut. Eberstalzell hat in der zweiten Halbzeit alles reingeworfen, da hätte schon was passieren können. Wir hatten einen guten Start in die Saison aber jetzt kommen schwere Gegner. Wir müssen immer 100 Prozent abrufen, denn die Liga ist bis auf Gunskirchen sonst sehr ausgeglich

