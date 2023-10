SV Windischgarsten nach kurzer Durststrecke zurück in der Spur – Allhaming/Weißkirchen 1b seit Runde zwei sieglos

Details Montag, 16. Oktober 2023 16:58

SV Windischgarsten kam gegen Allhaming/Weißkirchen 1b zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV RoHol Edelholz Windischgarsten heißen konnte. Die Allhaminger warten so seit Runde zwei auf einen Sieg und stecken mit nur sechs Punkten auf dem Konto im Tabellenkeller fest.

Windischgarsten dreht nach Seitenwechsel richtig auf

Dominik Balog markierte vor knapp 250 Zuschauern die frühe Führung für Windischgarsten (6.). Der Gastgeber baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den SV RoHol Edelholz Windischgarsten durch ein Eigentor von Allhamings Matthias Hörtenhuber in der 15. Minute. Ahmad Alahmad nutzte kurz vor der Pause die Chance für die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Ein Tor auf Seiten von SV Windischgarsten machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlicher: Rene Gressenbauer (56.) und Balog (60.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Windischgarsten. Danijel Dramac verkürzte für Allhaming/Weißkirchen 1b später in der 70. Minute auf 2:4. Raphael Weber vollendete zum siebten Tagestreffer in der 73. Spielminute. Am Schluss schlug der SV RoHol Edelholz Windischgarsten Allh./Weißk. 1b mit 5:2.

Zahlen und Fakten

SV Windischgarsten stabilisiert nach dem Erfolg über die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz von Windischgarsten sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte der SV RoHol Edelholz Windischgarsten lediglich zwei Niederlagen ein.

Allhaming/Weißkirchen 1b hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Der Gast musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Allh./Weißk. 1b insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Windischgarsten mit aktuell 16 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Windischgarsten tritt am kommenden Samstag beim FC Spitz Attnang an, Allhaming/Weißkirchen 1b empfängt am selben Tag die Union Nexus Eberstalzell.

Bezirksliga Süd: SV RoHol Edelholz Windischgarsten – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 5:2 (2:1)

73 Raphael Weber 5:2

70 Danijel Dramac 4:2

60 Dominik Balog 4:1

56 Rene Gressenbauer 3:1

38 Ahmad Alahmad 2:1

15 Eigentor durch Matthias Hoertenhuber 2:0

6 Dominik Balog 1:0

