Unterhaltsames Remis: Spitzenreiter Union Gunskirchen patzt gegen Schlierbach!

Details Samstag, 21. Oktober 2023 09:19

Das Spiel vom Freitag zwischen der Union Oberndorfer Gunskirchen und der Union SRW Schlierbach endete mit einem 2:2-Remis. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten der Union Gunskirchen. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Es war bislang das einzige Mal, dass die Gunskirchner nicht voll anschreiben konnten – die ersten acht Saisonspiele gewann man allesamt.

Gunskirchen gleicht in Unterzahl aus – Schlierbach schwimmt am Schluss

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andreas Tiefenthaler sein Team per Kopfballtor in der 13. Minute. In weiterer Folge gestalte sich Durchgang eins enorm ausgeglichen, nennenswerte Szenen blieben aber bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Nach dem Pausentee ging es dafür aber rasch: In der 47. Minute hatte Gunskirchen den Ausgleich parat – Martin Hegedüs stand nach einer Hereingabe goldrichtig am zweiten Pfosten und drückte das Spielgerät über die Linie. Dem Druck der Union Schlierbach musste die Union Oberndorfer Gunskirchen ab der 51. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Attila Gyurcsik via Ampelkarte vom Platz geflogen war. Jakob Rettenbacher versenkte kurz darauf die Kugel per Freistoß zum 2:1 (55.). Folglich drückten die Hausherren auf den Ausgleich, trafen auch binnen weniger Minuten zwei Mal Aluminium und belohnten sich schließlich doch. Schlierbach musste den Treffer von Akos Gillich zum 2:2 hinnehmen (71.). In der Schlussphase waren die Gunskirchner erneut am Drücker, scheiterten aber ein weiteres Mal an der Torumrahmung und einmal an Schlierbach-Keeper Moritz Prenninger. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich die Union Gunskirchen und die Union SRW Schlierbach remis.

Zahlen und Fakten

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Gunskirchen den ersten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant der Heimmannschaft ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Union Oberndorfer Gunskirchen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Gunskirchen acht Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Gunskirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Die Union Schlierbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast bekleidet mit 13 Zählern Tabellenposition neun. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Schlierbach derzeit auf dem Konto. Die Union SRW Schlierbach überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Donnerstag tritt die Union Oberndorfer Gunskirchen beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. an, während die Union Schlierbach drei Tage später die ASKÖ Vorchdorf empfängt.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – Union SRW Schlierbach, 2:2 (0:1)

71 Akos Gillich 2:2

55 Jakob Rettenbacher 1:2

47 Martin Hegedüs 1:1

13 Andreas Tiefenthaler 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.