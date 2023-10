Trainereffekt! Vöcklamarkt Jrs. fahren gegen SV Hohenzell ersten Saisonsieg ein!

Details Montag, 16. Oktober 2023 16:34

Bei den UVB Vöcklamarkt Juniors weht fortan frischer Wind: Mit Gerhard Mayr übernahm vor knapp einer Woche ein alter Bekannter wieder den Posten als Chefcoach und hatte am gestrigen Sonntag bei seiner Rückkehr gleich wieder etwas zum Feiern. Vor heimischer Kulisse bezwang die zweite Garnitur des Regionalligisten den SV Hohenzell, der nach einem 7:0-Kantersieg mit breiter Brust ins Hausruckviertel gereist war. Die Sickinger-Elf zog am Ende knapp den Kürzeren.

Imeri bringt Hausherren in Führung

Die Gäste gingen zwar als haushoher Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle von Beginn weg aber nicht gerecht werden. Dies lag hauptsächlich daran, dass die blutjunge Truppe der Heimischen hochmotiviert und hellwach von Minute eins an agierte und so den spielstarken Gegner früh zu stören wusste. Durchgang eins war so von zahlreichen Standardsituationen geprägt, aus denen beide Teams lange kein Kapital schlagen konnten. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann doch soweit: Vöcklamarkts Edison Imeri legte sich die Kugel zurecht und hämmerte einen Freistoß in die Maschen (44.). Durch diesen Treffer zum psychologisch-ungünstigen Zeitpunkt liefen die Hohenzeller nach dem Pausentee einem Rückstand hinterher.

Sickinger-Elf erwischt besseren Start

Nach der Halbzeitpause gelang es dann den Gästen etwas besser ins Spielgeschehen einzutauchen als zuvor. Relativ prompt belohnte man sich dann auch mit dem Ausgleich. Nach einer schönen Aktion über die rechte Seite konnte der aufgerückte Hannes Pramendorfer zum 1:1 verwerten (52.). Nach einer kurzen Drangphase der Gäste, die durch den Treffer ein wenig im Aufwind waren, rafften sich die Hausherren aber wieder auf und gingen so auch nicht unverdient wieder in Führung. Nach einem Eckball war Jannik Michael Josef Schwamberger-Lukes zur Stelle (63.). In der darauffolgenden Schlussphase gelang es den Vöcklamarktern dann auch, die Führung ohne große Probleme über die Zeit zu retten, sodass man den ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Am kommenden Samstag treffen die Vöcklamarkt Jrs. auf den USV Erler Haus Neuhofen i. I, Hohenzell spielt am selben Tag gegen die Union Thalheim.

Stimme zum Spiel

Gerhard Mayr (Trainer UVB Vöcklamarkt Juniors):

„Pauschallob an die Mannschaft! Wir hatten erst zwei Trainingseinheiten, trotzdem konnten die Jungs meine Vorgaben perfekt umsetzen. Dadurch war das ein total verdienter Sieg, mal schauen wie es jetzt weitergeht."

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – SV Bögl Hohenzell, 2:1 (1:0)

63 Jannik Michael Josef Schwamberger-Lukes 2:1

52 Hannes Pramendorfer 1:1

44 Edison Imeri 1:0

