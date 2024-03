Spannendes Remis im Kellerduell: UFC Attergau erkämpft sich ein 2:2 gegen ASKÖ Vorchdorf

Details Montag, 18. März 2024 13:38

In einem mit Spannung erwarteten Kellerduell der Bezirksliga Süd trafen UFC Attergau und ASKÖ Vorchdorf aufeinander. Beide Teams gingen mit der Hoffnung ins Spiel, einen wichtigen Schritt weg vom Tabellenende zu machen. UFC Attergau, geplagt von einer Serie von 13 sieglosen Spielen, wollte endlich diesen Trend durchbrechen. Das Spiel versprach von Beginn an spannend zu werden und hielt, was es versprach.

Frühe Führung für Vorchdorf setzt Attergau unter Druck

Gleich nach dem Anpfiff zeigte ASKÖ Vorchdorf, dass sie heute nicht gekommen waren, um Punkte liegenzulassen. Bereits in der 9. Minute gelang Stefan Filzmoser der Führungstreffer zum 0:1, indem er den Ball präzise im Netz unterbrachte. Nicht lange danach, in der 14. Minute, erhöhte Moritz Leithinger für Vorchdorf auf 0:2. Dieser Doppelschlag setzte UFC Attergau sichtlich unter Druck und die Mannschaft tat sich schwer, eine Antwort auf die effiziente Spielweise von Vorchdorf zu finden. Mit einem 0:2 Rückstand ging es für Attergau dann in die Halbzeitpause.

Attergau schlägt in den Schlussminuten zurück

Die zweite Halbzeit begann ohne sichtbare Veränderungen im Spielgeschehen. Beide Teams kämpften um jeden Ball, doch lange Zeit schien es, als würde Vorchdorf das Spiel kontrollieren und Attergau nicht ins Spiel kommen lassen. Doch Fußball ist bekannt dafür, dass er bis zur letzten Minute spannend bleiben kann. In den Schlussminuten des Spiels drehte UFC Attergau auf. In der 93. Minute gelang dem kurz zuvor eingewechselten Jakob Posch der Anschlusstreffer zum 1:2, der die Hoffnung bei den 150 Attergau-Fans neu entfachte. Nur drei Minuten später, in der 96. (!) Minute der Nachspielzeit, war es erneut Posch, der nach einer Vorlage von Vinko Vina Svalina den Ball wunderschön ins Kreuzeck schoss und somit den 2:2 Ausgleichstreffer erzielte. Dieser späte Doppelpack sorgte für Jubelstürme unter den Attergau-Anhängern und stellte die Weichen auf Punkteteilung.

Das Spiel endete mit einem 2:2 Unentschieden, ein Ergebnis, das vor allem für UFC Attergau wie ein Sieg gefeiert wurde. Nach einem hart umkämpften Spiel und einem spektakulären Comeback in den letzten Minuten konnte Attergau endlich den negativen Trend stoppen und sich einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den (wohl kaum mehr vermeidbaren?) Abstieg sichern. Auf den Vorletzten UVB Juniors fehlen weiterhin sechs Punkte.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.