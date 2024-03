Überraschung zum Frühjahrssauftakt: Schlierbach setzt sich im Derby gegen Windischgarsten durch

Details Montag, 18. März 2024 06:42

Als zweiter Verfolger des Spitzenreiters aus Neuhofen war der SV Windischgarsten in den 14.Spieltag der Bezirksliga Süd gegangen. Groß war heute die Hoffnung, aus dem Derby gegen Union SRW Schlierbach drei Punkte zu entführen, um dem Führenden der Tabelle an den Fersen zu bleiben. Der Plan wollte aber nicht aufgehen. Denn der Stranzinger Truppe gelang ein überraschender und durchaus verdienter 2:0 Heimsieg.

Hausherren stellen früh Weichen auf Sieg

Rund 250 Zuseher ließen sich an diesem Nachmittag das Derby zwischen dem neuntplatzierten SC Schlierbach und dem um 4 Plätze besser klassierten Kontrahenten aus Windischgarsten nicht entgehen. Beide Mannschaften legten auch dementsprechend gleich los und versuchten sich durch schöne Kombinationen nennenswerte Torchancen herauszuspielen. In beiden Lagern ließ man anfangs noch die nötige Effizienz vor dem jeweiligen Gehäuse vermissen. Sinnbildlich dafür: Schlierbachs Stürmer Simon Weiß wusste kein Kapital daraus zu schlagen, nachdem er im eins gegen eins den Gästetorwart nicht bezwingen konnte. Letzterwähnter soll wenig später doch einen Grund zum Jubeln haben. In der 16. Minute gelang ein langer Ball zur Nummer 11 der Hausherren, welcher sich das runde Leder sehenswert mitnahm und per Seitfallzieher seine Mannen in Führung brachte. Auch in der Folge konnten beide Offensivfraktionen weitere Möglichkeiten verzeichnen, Tore sollen in dem ersten Durchgang aber nicht mehr fallen - Halbzeitstand 1:0.

Gäste setzen alles auf eine Karte

Die Truppe von Trainer Phillipp Rohrauer wollte nach der Pause mit mehr Kaltschnäuzigkeit im letzten vorderen Drittel agieren, in der Hoffnung, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Jetzt war man dominant am Spielfeld, übernahm weitestgehend das Kommando – doch das Spielgerät wollte nicht ins Eckige. Und so schlug wieder – mitten in der Drangperiode des Fünftplatzierten - die Stranzinger- Elf zu. Nach einem desaströsen Abwehrfehler der Gäste war es Schlierbachs Andreas Tiefenthaler, der zum zwischenzeitlichen 2:0 einnetzte. Dem Spielstand geschuldet, nahm man jetzt beim SV Windischgarsten mehr Risiko, doch gefährlich vor das Heimgehäuse kam man auch in der Folge nicht. Auf der anderen Seite hätte man beinahe nochmals getroffen und somit den Sack frühzeitig zu machen können. In den Schlussminuten passierte nichts Nennenswertes mehr und so blieb es beim 2:0 Derbysieg für die Union Schlierbach.

Stimme zum Spiel:

Raphael Watzinger (Sektionsleiter Union Schlierbach):

„Wir waren von Minute eins weg voll da. Wir haben gewusst, dass es heute eine schwere Partie wird. Wir haben den Kampf gut angenommen. Der Sieg geht auch so in Ordnung“!

Die Besten: Andreas Tiefenthaler (SRW Schlierbach), Johannes Obermayr (SRW Schlierbach)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.