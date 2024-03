Attnang entscheidet Duell gegen Thalheim klar für sich

Details Sonntag, 24. März 2024 10:06

Nachdem der FC Spitz Attnang am letzten Spieltag der Bezirksliga Süd nur Remis gespielt hatte, wollte die Troppmair- Elf folglich den ersten vollen Erfolg in der Frühjahrssaison einfahren. Gegner war an diesem Nachmittag die Union Thalheim, die mit drei Punkten im Gepäck ins Hausruckviertel anreiste. Man erwartete einen heißen Kampf, doch schlussendlich gab sich Attnang keine Blöße und siegte ungefährdet mit 4:1.



Furiose Anfangsphase prägt erste Halbzeit

Rund 120 Zuschauer sahen an diesem Nachmittag einen spektakulären Beginn beider Mannschaften. Bereits in der 2. Minute musste Thalheim-Keeper Koch das erste Mal hinter sich greifen, als Attnangs Mittelfeldakteur Valentin Veselaj von einem individuellen Abwehrfehler profitierte und mit einer Einzelaktion sein Team in Front brachte. Verunsichern ließen sich die Gäste von diesem frühen Schockmoment aber nicht – ganz im Gegenteil – nur wenige Minuten später fand man eine passende Antwort auf erwähnten Rückschlag. Nach einem Eckball kam das Spielgerät zu Peter Rajic, der zum zwischenzeitlichen 1:1 einköpfte. Für den nächsten Aufreger der Partie sorgte wiederum die Truppe vom Hausruck: Verteidiger Wögerer stieg bei einem Eckstoß am höchsten und nickte gekonnt zum Führungstreffer ein. In der Folge verabsäumten es die Troppmair- Schützlinge den Sack frühzeitig zuzumachen – obwohl es noch zahlreiche gute Torchancen gab. Der Kontrahent kam beinahe auch noch zum Ausgleich, doch das erzielte Tor wurde vom Schiedsrichtergespann wegen vermeintlichem Abseits aberkannt. Vor dem Pausenpfiff soll für beide Teams nichts zählbares mehr herausschauen – 2:1 Halbzeitstand.

Attnang sorgt für klare Verhältnisse

An der Charakteristik des Spiels änderte sich auch in Hälfte zwei wenig – mit der Ausnahme – dass die Offensivlager beider Teams nach dem Seitenwechsel nicht sofort mit der anfänglich gezeigten Effizienz und Zielstrebigkeit ans Werk gingen, welche ihnen in den ersten 45 Minuten die frühen Tore bescherten. Doch dann zappelte das Netz zum insgesamt vierten Mal an diesem Nachmittag. Verantwortlich hierfür: Simon Spiessberger, der perfekt in Szene gesetzt wurde und trocken zum 3:1 einschob (65.) Hiermit gelang dem Drittklassierten der Tabelle bereits eine Vorentscheidung, doch der Kontrahent gab sich nicht geschlagen. Thalheim war nun am Drücker, wollte den Anschlusstreffer erzielen, aber der tiefe Abwehrblock der Heimmannschaft hatte etwas dagegen. Nichtdestotrotz kam man zu guten Chancen, als man beispielsweise einen Abschluss nur ans Aluminium setzte. Spätestens nach dem vierten Erfolgserlebnis von Attnang wurden alle Hoffnungen des Kontrahenten in Keim erstickt. Einem Konter geschuldet, kam der Ball nach einem Stanglpass zu Lukas Trieb, der nur mehr ins leere Tor zum 4:1 Endstand einschießen musste.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Troppmair (Trainer FC Spitz Attnang):

„Wir sind sehr zufrieden heute. Kämpferisch und spielerisch eine Topleistung von uns. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Lob an die ganze Mannschaft!“

